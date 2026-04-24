Prévenir les morsures de chiens : un programme qui fait ses preuves depuis 22 ans

Depuis 22 ans, le programme PAM sensibilise les enfants aux comportements à adopter face aux chiens dans le canton de Neuchâtel. Plus de 40’000 élèves ont été formés, sans aucun accident.
Voilà 22 ans que le programme de Prévention des Accidents par Morsures de chiens (PAM) a été créé, mais ce n’est pas pour autant que le succès rencontré s’est estompé. Inspiré d’un programme déjà présent en Grande-Bretagne, le Canton de Neuchâtel a mis en place le même concept, dans le but de protéger les enfants contre les morsures de chiens. Dès sa mise en place, les enseignants et enseignantes du canton ont tout de suite été attirés, bien que le programme soit facultatif pour les écoles. Les animatrices de PAM passent par groupe de quatre dans des classes de 3e Harmos, à chaque fois accompagnées d’un chien. « Plus de 40'000 enfants du canton ont suivi ce cours », explique Pierre-François Gobat, vétérinaire cantonal. En plus de 20 ans d’interventions, aucun accident n’est arrivé entre les chiens et les enfants. « Il faut dire que la sélection des chiens est très stricte, très rigoureuse. On ne veut absolument aucun accident en classe. »
Pierre-François Gobat : « Il y a environ 95-97% des classes qui s’inscrivent. »
Nathalie Simon fait partie de l'équipe d’animation PAM depuis 21 ans. Son objectif est de sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques à aborder lorsqu’ils croisent un chien. Pour cela, lors des interventions, le chien d’une des animatrices est présent en classe. Un détail les distingue des chiens que l’on peut croiser habituellement. Ils ont été entrainés et sensibilisés au bruit, à la foule et à tous les événements du quotidien qui pourraient leur faire peur. Ce sont donc des chiens très calmes.
Lorsque l’équipe PAM se rend dans des classes, elle apprend aux enfants à se comporter de manière respectueuse envers le chien, à écouter ses signes et à savoir se mettre en sécurité. « Ce travail me permet de me sentir utile pour les autres » , explique Nathalie Simon.
Les retours sur ces animations sont plus que positifs. « Les enfants sont enchantés et les enseignants veulent se réinscrire pour l’année d’après. » /lmo