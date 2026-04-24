Prévenir les morsures de chiens : un programme qui fait ses preuves depuis 22 ans

Nathalie Simon fait partie de l'équipe d’animation PAM depuis 21 ans. Son objectif est de sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques à aborder lorsqu’ils croisent un chien. Pour cela, lors des interventions, le chien d’une des animatrices est présent en classe. Un détail les distingue des chiens que l’on peut croiser habituellement. Ils ont été entrainés et sensibilisés au bruit, à la foule et à tous les événements du quotidien qui pourraient leur faire peur. Ce sont donc des chiens très calmes.

Lorsque l’équipe PAM se rend dans des classes, elle apprend aux enfants à se comporter de manière respectueuse envers le chien, à écouter ses signes et à savoir se mettre en sécurité. « Ce travail me permet de me sentir utile pour les autres » , explique Nathalie Simon.

Les retours sur ces animations sont plus que positifs. « Les enfants sont enchantés et les enseignants veulent se réinscrire pour l’année d’après. » /lmo