Le monde a les yeux rivés sur le détroit d’Ormuz. Même s’il était entièrement rouvert, les répercussions ne vont pas s'amenuiser rapidement. La crise a déjà des effets sur le prix du pétrole et du carburant et l’impact indirect concerne les pays européens et de nombreux secteurs économiques. C’est notamment le cas des pêcheurs. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, est partie à leur rencontre dans la petite ville portuaire de Newhaven, sur la côte sud de l’Angleterre :
« Le monde en cause » : les pêcheurs anglais touchés par la guerre au Moyen-Orient
La fermeture du détroit d’Ormuz et la crise des prix du carburant ne restent pas sans conséquences ...
RTN
Le monde a les yeux rivés sur le détroit d’Ormuz. Même s’il était entièrement rouvert, les répercussions ne vont pas s'amenuiser rapidement. La crise a déjà des effets sur le prix du pétrole et du carburant et l’impact indirect concerne les pays européens et de nombreux secteurs économiques. C’est notamment le cas des pêcheurs. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, est partie à leur rencontre dans la petite ville portuaire de Newhaven, sur la côte sud de l’Angleterre :
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