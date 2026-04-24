« Le monde en cause » : les pêcheurs anglais touchés par la guerre au Moyen-Orient

La fermeture du détroit d’Ormuz et la crise des prix du carburant ne restent pas sans conséquences ...
« Le monde en cause » : les pêcheurs anglais touchés par la guerre au Moyen-Orient

La fermeture du détroit d’Ormuz et la crise des prix du carburant ne restent pas sans conséquences sur le secteur de la pêche en Angleterre. Reportage à Newhaven.

Les pêcheurs anglais tournent au ralenti en raison de la guerre au Moyen-Orient. (Photo d'illustration libre de droits).  Les pêcheurs anglais tournent au ralenti en raison de la guerre au Moyen-Orient. (Photo d'illustration libre de droits). 

Le monde a les yeux rivés sur le détroit d’Ormuz. Même s’il était entièrement rouvert, les répercussions ne vont pas s'amenuiser rapidement. La crise a déjà des effets sur le prix du pétrole et du carburant et l’impact indirect concerne les pays européens et de nombreux secteurs économiques. C’est notamment le cas des pêcheurs. Notre correspondante à Londres, Marie Billon, est partie à leur rencontre dans la petite ville portuaire de Newhaven, sur la côte sud de l’Angleterre :

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