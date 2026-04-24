La laiterie d’Auvernier en faillite

Mauvaise nouvelle pour le commerce de proximité à Auvernier. La laiterie et épicerie L’Artisan, située à sur la Grand-Rue, a mis la clé sous la porte. Fermé pendant les vacances de printemps, le commerce n’a pas rouvert comme prévu à la rentrée. On peut lire sur la porte « fermé jusqu’à nouvel avis ». Cette fermeture semble toutefois définitive. Selon le registre du commerce, la société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers le 24 mars 2026. Outre le Kiosque, la laiterie était le dernier commerce de première nécessité du village.

Ces dix dernières années, le commerce était passé entre différentes mains. En 2018, après 20 ans de loyaux services, les tenanciers de la laiterie Dominique et Bernard Greber avaient pris leur retraite. C’est Maurine de Montmollin, habitante d’Auvernier, qui avait alors repris le flambeau et entrepris des travaux de rénovation. Une partie du chantier avait d’ailleurs été financée grâce à un crowdfunding. En juin 2023, elle passe la main à Stéphane Schweizer, qui a mené la barque jusqu’à aujourd’hui. L’actuel propriétaire, qui n’a pas souhaité s’exprimer à ce propos, n’exploitera plus la laiterie. Pour le moment, aucune information concernant une potentielle reprise du commerce n’a été communiquée. Quoi qu’il en soit, la laiterie et sa fameuse fondue manquera aux Neuchâtelois et au-delà. /crb