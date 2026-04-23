Un projet pilote neuchâtelois pour épauler les jeunes aidants

Rendre visibles les jeunes aidants du canton de Neuchâtel : c’est l’objectif d’un projet pilote de l’Association neuchâteloise des proches aidants (ANDPA), soutenu par l’Etat. Les responsables recherchent actuellement des partenaires. Elles iront notamment dans les écoles dès la prochaine rentrée scolaire pour sensibiliser les enseignants, les parents et les jeunes eux-mêmes à cette réalité.

Selon une étude de la haute Ecole de santé zurichoise Careum, 8% des jeunes âgés de 8 à 15 ans sont des jeunes aidants. Or, ceux-ci « ne se reconnaissent pas toujours comme jeunes aidants. Pour les camarades de classe, c’est chouette de se rendre compte des situations de chacun et de pouvoir s’ouvrir à cela. Parfois, les parents n’ont pas conscience que leur enfant ou des copains de classe peuvent être jeunes aidants. Et les enseignants, les infirmiers scolaires, les animateurs qui s’occupent des enfants peuvent être des acteurs très importants pour les repérer et leur proposer de l’aide », explique Ornella Galvani, la responsable de ce projet pilote à l’ANDPA.