L’émergence d’un système de santé inédit à Neuchâtel

Ainsi, le financement ne sera pas uniquement assuré par la Lamal. Reste que pour que la Maison communautaire de santé voie le jour, il va falloir aller chercher des investissements. Pour ce faire, la coopérative entend trouver du soutien auprès des politiques publiques du canton de Neuchâtel. « On pourrait faire appel à des fondations pour parrainer des projets, mais notre idée c’est de pouvoir développer un système pérenne et stable », précise le médecin. « Cet aspect de persistance est essentiel, si l’on espère voir d’autres modèles similaires se répliquer », ajoute Noémie Guggisberg.

Cela fait un peu plus d’un an que le collectif a engagé des discussions avec le Service de la santé publique du canton de Neuchâtel pour trouver des financements. « Le but c’est au moins de montrer notre vision, de faire réfléchir », explique Christopher Richard. « On a le sentiment qu’on peut voir émerger les solutions du terrain. » Pour le moment, les retours sont positifs sur le papier, mais les négociations s’annoncent encore longues.