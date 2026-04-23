L’International School of Neuchâtel célèbre ses 40 ans

Une école privée, mais ouverte à tous. L’International School of Neuchâtel (ISN) célèbre son 40e anniversaire cette année. Fondée en avril 1986, l’école privée bilingue français-anglais met en place plusieurs activités de fête cette année : plantation de chênes, restaurant éphémère, ou encore rencontre avec la population. L’occasion de mettre en lumière l’évolution de l’établissement, mais aussi de casser certains clichés. Comme par exemple celui que les élèves sont tous des enfants d’expatriés, ce qui est faux. Autre idée reçue, celle qu’il faut venir d’un milieu aisé pour fréquenter l’ISN. Ce que dément la directrice de l’International School of Neuchâtel Christelle Audebrand. « On a aussi beaucoup de gens qui ont fait un choix différent soit pour la pédagogie, soit pour le bilinguisme », explique-t-elle dans « La Matinale » ce jeudi. Christelle Audebrand rappelle que les horaires de l’ISN couvrent toute la journée et donc que les familles n’ont pas de dépenses pour des structures parascolaires.





Une pédagogie Montessori depuis 40 ans

Beaucoup de choses ont évolué pour l’International School of Neuchâtel depuis sa création en 1986. Elle s’est grandement développée puisqu’au départ, l’école était dans un appartement avec une dizaine d’élèves, alors qu’aujourd’hui, plus de 165 enfants bénéficient de larges locaux, encadrés par 35 collaborateurs. Par contre ce qui n’a pas changé, c’est la connotation anglophone : « il était au début même qu’en anglais ». Et surtout, la pédagogie est toujours la même : Montessori. Une méthode qui tient à cœur à Christelle Brand.