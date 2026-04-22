Les pouvoirs publics, partenaires de l'industrie régionale 

Alors que les crises se succèdent, les autorités et administrations cantonales s’activent pour ...
Les pouvoirs publics, partenaires de l'industrie régionale 

Alors que les crises se succèdent, les autorités et administrations cantonales s’activent pour apporter leur soutien aux industries dans l’Arc jurassien. Notre table ronde en direct du SIAMS.

De gauche à droite : Sébastien Friess, chef de l'office de l'économie du canton de Berne, Florence Nater, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge de l'économie et Stéphane Theurillat, ministre jurassien de l'économie. De gauche à droite : Sébastien Friess, chef de l'office de l'économie du canton de Berne, Florence Nater, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge de l'économie et Stéphane Theurillat, ministre jurassien de l'économie.

Des crises à répétition, des cycles économiques de plus en plus courts : les défis sont nombreux pour l’industrie de l’Arc jurassien. Mais comment les autorités et administrations cantonales peuvent-elles soutenir les entreprises ? C’était le thème de notre table ronde ce mercredi en direct du SIAMS à Moutier. La conseillère d’Etat neuchâteloise Florence Nater, le ministre jurassien Stéphane Theurillat et le chef de l’office bernois de l’économie Sébastien Friess ont échangé leurs regards sur la situation en présentant, notamment, les outils mis en place à leur niveau.

Les pouvoirs publics, partenaires de l'industrie régionale.

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Le SIAMS se poursuit jusqu'à vendredi à Moutier. /oza


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