Informer sur les évolutions de la contraception

Informer sur la contraception pour freiner la hausse des interruptions de grossesse. C’est le thème de la conférence organisée par le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et qui se tient ce jeudi sur le site de Pourtalès. Dès 19h, deux spécialistes de la santé sexuelle et une médecin gynécologue proposent un éclairage sur le choix contraceptif. Il faut dire qu’en Suisse, le taux d’interruptions de grossesse (IG) augmente de manière constante. « Pour remettre en contexte, précisons que le taux d’IG en Suisse reste relativement bas en comparaison européenne et internationale », relève Angélick Schweizer. Et contrairement à certaines idées reçues, cette hausse concerne en particulier les femmes de plus de 30 ans « depuis 10 ans », précise la responsable du Centre de santé sexuelle de la Ville de Neuchâtel. Dans « La Matinale » ce mercredi, Angélick Schweizer, qui est l’une des intervenantes de la conférence, relève qu’il y a plusieurs pistes pour expliquer que les trentenaires soient particulièrement concernée par la hausse des IG : tout d’abord la remise en question des normes contraceptives. « Il y a de plus en plus de femmes qui veulent éviter de prendre des hormones ». Ensuite, « on se rend compte aussi qu’il y a beaucoup de méconnaissance : il y a des méthodes hormonales qui sont beaucoup moins dosées », précise-t-elle, ajoutant qu’il y a aussi « des méthodes non hormonales qui sont très efficaces », comme le stérilet en cuivre ou la symptothermie. La troisième explication est plutôt sociétale : il y a un changement de parcours sexuel, « de plus en plus de femmes ont plusieurs partenaires et des relations courtes ». Et puisque « pendant longtemps on a pensé la contraception quand on était en couple stable », et n’étant pas en couple, les trentenaires « vont peut-être se dire qu’elles vont profiter de ne pas prendre de contraception régulière », développe Angélick Schweizer. Et ce que les spécialistes savent, de par la littérature et leurs consultations quotidiennes, c’est que lors des relations occasionnelles « elles vont être plus exposées à un risque d’oubli de préservatif. »