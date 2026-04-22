« Faites-nous rire » : Soleil, cyclistes, et Nathalie Devantay

Avec le retour des beaux jours, certains signes ne trompent pas : les journées s’allongent, les terrasses se remplissent, et les cyclistes envahissent les routes. Nathalie Devantay croque avec humour cette migration printanière bien connue des automobilistes, entre sorties en peloton et routes monopolisées le week-end.

Mais l’actualité, c’est aussi la réouverture du tunnel de la Clusette, entre Noiraigue et Rochefort, après quatre ans de travaux et près de 39 millions de francs investis. Une rénovation d’envergure pour ce passage clé du canton de Neuchâtel, avec une particularité qui ne passe pas inaperçue : l’aménagement d’une piste cyclable souterraine. Une première qui fait sourire autant qu’elle intrigue. Car si l’idée d’une voie dédiée aux vélos semble séduisante sur le papier, sa configuration — uniquement en montée — laisse place à quelques casse-têtes logistiques pour le retour. Entre innovation et absurdité douce, Nathalie Devantay s’amuse de ces choix d’infrastructure très helvétiques, où même une galerie de fuite devient terrain d’expérimentation. Reste que derrière les vannes, le tunnel rénové symbolise aussi un effort réel d’adaptation et de modernisation. Et si certains râlent encore contre les cyclistes, ils devront désormais composer avec eux, même sous terre.