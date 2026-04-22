Capa’cité préfère Cernier à La Chaux-de-Fonds pour cette année

Le salon des métiers destiné aux écoliers en fin de scolarité devait se tenir dans la Métropole horlogère. Mais ne pouvant s’installer sur le Pod, les organisateurs ont préféré le site d’Evologia. Une décision que le Conseil communal chaux-de-fonnier « regrette ».
Capa’cité n’aura pas lieu comme prévu à La Chaux-de-Fonds, cette année. Le salon des métiers, qui permet aux écoliers en fin de scolarité de découvrir plus de 200 professions, se tiendra pour la première fois à Cernier, sur le site d’Evologia, du 10 au 16 septembre.
L’événement bisannuel avait jusqu’ici lieu tour à tour à Neuchâtel et dans la Métropole horlogère. Mais les organisateurs n’auraient pas pu s’installer sur le Pod cette fois-ci et ils ont refusé les alternatives des autorités chaux-de-fonnières. Le conseiller communal Thierry Brechbühler l’a confirmé mardi au Conseil général en répondant à une interpellation du PLR. « Le Conseil communal regrette cette décision. De nombreuses variantes ont été proposées aux organisateurs », assure le conseiller communal.
Thierry Brechbühler : « De nombreuses variantes ont pourtant été présentées aux organisateurs... »
« Les aménagements urbains mis en place ces dernières années sur le Pod » et « des chantiers d’importance, notamment celui de la rue des Musées, qui ne permettront pas d’absorber du trafic de déviation, en particulier les lignes de transports publics », expliquent l’impossibilité pour Capa’cité de s’installer sur l’artère principale de la Métropole horlogère.
La manifestation avait besoin « de 8000 mètres carrés ». En 2023, Capa’cité avait accueilli 21'000 visiteurs à Neuchâtel. Le salon des métiers sera de retour à La Chaux-de-Fonds en 2030, aux anciens abattoirs. /vco