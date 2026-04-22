Capa’cité préfère Cernier à La Chaux-de-Fonds pour cette année

Capa’cité n’aura pas lieu comme prévu à La Chaux-de-Fonds, cette année. Le salon des métiers, qui permet aux écoliers en fin de scolarité de découvrir plus de 200 professions, se tiendra pour la première fois à Cernier, sur le site d’Evologia, du 10 au 16 septembre.

L’événement bisannuel avait jusqu’ici lieu tour à tour à Neuchâtel et dans la Métropole horlogère. Mais les organisateurs n’auraient pas pu s’installer sur le Pod cette fois-ci et ils ont refusé les alternatives des autorités chaux-de-fonnières. Le conseiller communal Thierry Brechbühler l’a confirmé mardi au Conseil général en répondant à une interpellation du PLR. « Le Conseil communal regrette cette décision. De nombreuses variantes ont été proposées aux organisateurs », assure le conseiller communal.