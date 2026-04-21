Salon de l'immobilier à Neuchâtel : stand tournant du canton

« Acheter, rénover, investir ou simplement se renseigner: le besoin d’information et d’échanges n’a jamais été aussi fort », ont indiqué mardi les organisateurs du SINE. Le salon qui se tiendra du 22 au 26 avril, dont l'entrée est gratuite cette année, est composé de plus de 100 exposants, répartis sur 5500 m2, ainsi que d'un restaurant et d'une place de village reconstituée.

L'an dernier, le comité stratégique du SINE avait invité la Ville de La Chaux-de-Fonds à tenir un stand. Cette année, le canton de Neuchâtel orchestre un concept de stand tournant pour mettre en lumière les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle et les communes de la Grande Béroche, de Laténa et de Val-de-Travers.

La Grande Béroche compile pour l'occasion dans un book les locaux commerciaux à louer ou à vendre sur son territoire, ainsi que les terrains, pour présenter l'ensemble des surfaces disponibles.

Des rencontres avec des personnalités sont aussi au programme de cette édition. Les médaillés olympiques neuchâtelois Marianne Fatton, Fanny Smith et Robin Cuche, ainsi que l’éco-explorateur de l’énergie solaire Raphaël Domjan font partie des invités. / ATS