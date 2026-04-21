Malgré une hausse des prix, devenir propriétaire reste attractif

Elle décrypte le marché immobilier du canton sous toutes ses coutures. La 10e étude de la Banque cantonale neuchâteloise, réalisée avec le cabinet de conseil Wüest Partner, est publiée ce mardi. En 2025, le prix des villas a augmenté en moyenne de 3,8%. Celui des appartements en PPE de 1,8%. « La villa reste prisée, mais l’offre demeure limitée, notamment par rapport aux appartements. C’est pourquoi le prix de ce genre de bien immobilier augmente dans le canton de Neuchâtel », explique Pedro Palomo, le directeur du département entreprises à la BCN.

« Mais, il faut toujours se comparer avec les prix pratiqués dans d’autres cantons. Dans celui de Neuchâtel, les villas ou les PPE s’affichent à un niveau bien inférieur. Entre 35 et 40% par rapport à la moyenne nationale, moins 50% même par rapport à Vaud. Ce qui démontre que malgré la hausse des prix de ces dernières années, nous conservons des conditions attractives », souligne-t-il.

À cela s’ajoute que l’environnement pour acquérir est encore favorable avec des coûts de financements avantageux. En premier lieu grâce au niveau bas des taux d’intérêt. « Après, il faut adapter son projet en fonction de ses possibilités financières et de ses capacités de revenus », avertit Pedro Palomo.