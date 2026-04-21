Malgré une hausse des prix, devenir propriétaire reste attractif

Les prix d’achat des villas et des appartements ont augmenté en 2025 dans le canton de Neuchâtel, mais les coûts de financements demeurent avantageux. C’est l’un des éléments qui ressort de l’étude sur le marché immobilier de la BCN publiée ce mardi.
Elle décrypte le marché immobilier du canton sous toutes ses coutures. La 10e étude de la Banque cantonale neuchâteloise, réalisée avec le cabinet de conseil Wüest Partner, est publiée ce mardi. En 2025, le prix des villas a augmenté en moyenne de 3,8%. Celui des appartements en PPE de 1,8%. « La villa reste prisée, mais l’offre demeure limitée, notamment par rapport aux appartements. C’est pourquoi le prix de ce genre de bien immobilier augmente dans le canton de Neuchâtel », explique Pedro Palomo, le directeur du département entreprises à la BCN.
« Mais, il faut toujours se comparer avec les prix pratiqués dans d’autres cantons. Dans celui de Neuchâtel, les villas ou les PPE s’affichent à un niveau bien inférieur. Entre 35 et 40% par rapport à la moyenne nationale, moins 50% même par rapport à Vaud. Ce qui démontre que malgré la hausse des prix de ces dernières années, nous conservons des conditions attractives », souligne-t-il.
À cela s’ajoute que l’environnement pour acquérir est encore favorable avec des coûts de financements avantageux. En premier lieu grâce au niveau bas des taux d’intérêt. « Après, il faut adapter son projet en fonction de ses possibilités financières et de ses capacités de revenus », avertit Pedro Palomo.
Pedro Palomo : « Devenir propriétaire reste accessible. »
Comme toujours, les prix des logements diffèrent fortement selon les régions. Il y en a six prédéfinies dans l’étude. Désormais, seule celle du Locle permet encore l’achat d’une villa moyenne pour moins d’un million de francs. « Le Littoral porte un plus grand intérêt, c’est donc une zone qui est beaucoup plus tendue en termes de prix », explique Pedro Palomo. Le prix moyen pour une villa s’élève à 1,6 million de francs. « Mais dès qu’on élargit un peu la recherche, on trouve, à très peu de distance, des prix extrêmement raisonnables, tout en conservant une belle qualité de vie. »
« Depuis plusieurs années, on constate un afflux massif d’investisseurs qui ont compris le potentiel de nos régions grâce à l’attractivité de nos prix. »
Pour les perspectives à venir, « des signes de ralentissement de la demande apparaissent en raison d’une croissance économique modérée et de l’essoufflement des créations d’emploi », stipule le focus sur l’immobilier neuchâtelois de la BCN.
Des loyers toujours à la hausse dans le canton
L’attrait pour la propriété se maintient donc dans le canton de Neuchâtel et les prix grimpent. Tout comme les loyers des logements locatifs qui ont continué d’augmenter en 2025. Ils ont progressé en moyenne de 2,4% sur l’année.
« Dans le canton de Neuchâtel, il y a une amélioration progressive de la qualité des logements, ce qui fait augmenter le niveau des prix. »
Toutefois, les signes d’une stabilisation des loyers s’annoncent. « Le ralentissement de l’immigration et de la croissance démographique devrait freiner la demande locative, tandis que les deux baisses du taux hypothécaire de référence en 2025 devraient progressivement produire leurs effets, » peut-on lire dans le communiqué de presse joint à l’étude.
L’étude sur le marché immobilier neuchâtelois est présentée mardi soir en préouverture du 14e Salon de l’immobilier neuchâtelois. Le SINE ouvre ses portes au public mercredi aux Patinoires du Littoral. L’évènement se tient jusqu’à dimanche. L’entrée est gratuite. /jpp