Les lauréats des résidences artistiques de Neuchâtel dévoilés

La Ville de Neuchâtel a livré le nom des nouveaux locataires de ses résidences artistiques ...
Les lauréats des résidences artistiques de Neuchâtel dévoilés

La Ville de Neuchâtel a livré le nom des nouveaux locataires de ses résidences artistiques. Laurent Feuz ira au Caire et Estelle Brabant s'installera au Tessin. Agathe Borin, Sophie Bovy, Martial Hunkeler et Marie-Morgane Adatte bénéficieront de résidences artistiques locales.

Marie-Morgane Adatte, Laurent Feuz, Estelle Brabant et Martial Hunkeler font partie des nouveaux locataires des résidences artistiques de la VIlle de Neuchâtel. (Photo : Luca Vuitel) Marie-Morgane Adatte, Laurent Feuz, Estelle Brabant et Martial Hunkeler font partie des nouveaux locataires des résidences artistiques de la VIlle de Neuchâtel. (Photo : Luca Vuitel)

De nouveaux locataires pour les résidences artistiques de Neuchâtel. La Ville a annoncé ce mardi le nom des artistes sélectionnés pour les bourses et les résidences octroyées dans le cadre de sa politique de soutien culturel. Laurent Feuz, écrivain et enseignant, s’installera pendant six mois à la résidence du Caire pour un projet de roman. Estelle Brabant, artiste et illustratrice, a été sélectionnée pour la résidence du Tessin, avec un projet entre le dessin, l’encre et le fusain.

La Ville a aussi désigné les lauréats des résidences artistiques régionales. Agathe Borin, illustratrice et autrice de bande dessinée, occupera celle du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel avec un projet de BD. Sophie Bovy, autrice, se penchera sur l’écriture d’un roman à la résidence de La Station à Vauseyon. Martial Hunkeler, artiste visuel, s’installera au FabLab de la HE-Arc, sur le plateau de la gare,  pour conceptualiser une structure amovible dédiée à l’affichage monumental. Enfin, Marie-Morgane Adatte, graphiste et illustratrice, bénéficiera de la résidence du Laténium à Hauterive pour un projet au croisement des arts visuels et de l’anthropologie. /comm-rle


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