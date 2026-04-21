Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

La 19e édition du SIAMS s'ouvre ce mardi à Moutier. Le salon de la chaîne de production des ...
Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

La 19e édition du SIAMS s'ouvre ce mardi à Moutier. Le salon de la chaîne de production des microtechniques affiche complet, avec 450 exposants. 

Le salon s'est ouvert ce mardi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. Le salon s'est ouvert ce mardi en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider.

L'industrie de l'Arc jurassien se présente à Moutier à l'occasion du SIAMS, le salon de la chaîne de production des microtechniques, qui s'est ouvert mardi matin et dure jusqu'à vendredi. Pas moins de 14'000 visiteurs sont attendus pour cette 19e édition.

Malgré plusieurs désistements en raison de la conjoncture économique morose, le Siams affiche complet, avec 450 exposants. Actifs dans les secteurs du décolletage, des machines-outils, des périphériques ou encore des logiciels technologiques, les exposants représentent toute la diversité de l'industrie de précision de l'Arc jurassien. Leur savoir-faire profite à l'horlogerie mécanique, aux techniques médicales, à l'électronique, à l'aéronautique ou à l'automobile, entre autres.

Mardi matin, lors de la cérémonie d'ouverture, plusieurs intervenants, dont la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et le ministre jurassien de l'économie Stéphane Theurillat, ont évoqué le contexte difficile dans lequel navigue l'industrie de précision. /ats-tna


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Malabar City a trente ans

Malabar City a trente ans

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 12:00

La Chaux-de-Fonds: « glorieux » bâtiments méconnus à valoriser

La Chaux-de-Fonds: « glorieux » bâtiments méconnus à valoriser

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 11:39

Reprise des chantiers cantonaux

Reprise des chantiers cantonaux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 10:50

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 09:57

Articles les plus lus

La Grande Béroche choisit la nuit

La Grande Béroche choisit la nuit

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 07:32

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 09:57

Reprise des chantiers cantonaux

Reprise des chantiers cantonaux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 10:50

Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

Le savoir-faire de l'Arc jurassien se présente au SIAMS à Moutier

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 11:39

La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

Région    Actualisé le 20.04.2026 - 19:41

La Grande Béroche choisit la nuit

La Grande Béroche choisit la nuit

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 07:32

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

« Les Experts » : L’autorité parentale, un équilibre à trouver à deux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 09:57

Reprise des chantiers cantonaux

Reprise des chantiers cantonaux

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 10:50

Les Journées de l'Europe à Neuchâtel consacrées à la jeunesse

Les Journées de l'Europe à Neuchâtel consacrées à la jeunesse

Région    Actualisé le 20.04.2026 - 16:46

Le déménagement du Muséum d’histoire naturelle raconté en BD

Le déménagement du Muséum d’histoire naturelle raconté en BD

Région    Actualisé le 20.04.2026 - 19:22

La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

La jeunesse au cœur des journées de l’Europe

Région    Actualisé le 20.04.2026 - 19:41

La Grande Béroche choisit la nuit

La Grande Béroche choisit la nuit

Région    Actualisé le 21.04.2026 - 07:32