« Au-delà du jeu », le programme solidaire de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax lance un programme solidaire intitulé « Au-delà du jeu ». Ce projet, qui a ...
« Au-delà du jeu », le programme solidaire de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax lance un programme solidaire intitulé « Au-delà du jeu ». Ce projet, qui a pour but de promouvoir les valeurs du football et de sensibiliser autour d’enjeux sociaux, s’ouvrira avec la 3e édition du match de Gala organisé avec la Fondation Les Perce-Neige le 29 avril.

Neuchâtel Xamax lance un programme solidaire intitulé « Au-delà du jeu ». (Photo : Neuchâtel Xamax) Neuchâtel Xamax lance un programme solidaire intitulé « Au-delà du jeu ». (Photo : Neuchâtel Xamax)

« Au-delà du jeu », un projet solidaire signé Neuchâtel Xamax. Ce programme lancé par le club « rouge et noir » a pour but de « promouvoir les valeurs du football ainsi que de mobiliser et sensibiliser autour d’enjeux sociaux », annonce Neuchâtel Xamax ce mardi. Cette initiative prévoit de « poser un cadre pour des actions concrètes », à travers des rencontres avec des associations et fondations régionales tout au long de la saison. Par le biais de ces échanges, la volonté est aussi de mettre en lumière certaines causes et d’initier des actions caritatives. 

Le programme s’ouvrira avec la 3e édition du match de Gala organisé avec la Fondation Les Perce-Neige. Les bénéficiaires pourront à cette occasion « disputer une rencontre sur la pelouse, avec ou face aux joueurs de la première équipe de Neuchâtel Xamax ». L’événement se tiendra au stade de la Maladière le 29 avril dès 15h. /comm-rle


 

Fait partie du dossier «Neuchâtel Xamax»

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