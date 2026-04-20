Tunnels sous Neuchâtel fermés

Voiture en panne dans les tunnels sous Neuchâtel direction Lausanne juste avant la sortie Vauseyon ...
Tunnels sous Neuchâtel fermés

Voiture en panne dans les tunnels sous Neuchâtel direction Lausanne juste avant la sortie Vauseyon. La Police fait une sortie forcée à la Maladière.

La Police neuchâteloise a décidé de la fermeture par prudence. (Photo d'archives). La Police neuchâteloise a décidé de la fermeture par prudence. (Photo d'archives).

Les tunnels sous la ville de Neuchâtel sont fermés ce lundi matin, direction Lausanne. Un véhicule est tombé en panne juste avant la sortie Vauseyon, aux alentours de 7 heures. De la fumée se dégage de la voiture en question, raison pour laquelle la Police neuchâteloise a décidé d'une sortie forcée du trafic à la Maladière. /jhi


 

Actualités suivantes

Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins

Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins

Région    Actualisé le 19.04.2026 - 16:00

Après quatre ans de travaux, La Clusette fait peau neuve

Après quatre ans de travaux, La Clusette fait peau neuve

Région    Actualisé le 19.04.2026 - 13:43

Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

Région    Actualisé le 19.04.2026 - 12:06

Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

Région    Actualisé le 18.04.2026 - 12:15

Articles les plus lus

Travaux retardés au collège des Guches après la découverte d’un sous-sol pollué

Travaux retardés au collège des Guches après la découverte d’un sous-sol pollué

Région    Actualisé le 17.04.2026 - 16:26

Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

Région    Actualisé le 18.04.2026 - 12:15

La Maison de l’industrie prend son envol

La Maison de l’industrie prend son envol

Région    Actualisé le 18.04.2026 - 12:27

Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

Région    Actualisé le 19.04.2026 - 12:06

Pierre-André Thiébaud à la projection de son film à Couvet

Pierre-André Thiébaud à la projection de son film à Couvet

Région    Actualisé le 17.04.2026 - 12:30

Une soirée complète pour l’Alps View festival

Une soirée complète pour l’Alps View festival

Région    Actualisé le 17.04.2026 - 14:48

Travaux retardés au collège des Guches après la découverte d’un sous-sol pollué

Travaux retardés au collège des Guches après la découverte d’un sous-sol pollué

Région    Actualisé le 17.04.2026 - 16:26

La Maison de l’industrie prend son envol

La Maison de l’industrie prend son envol

Région    Actualisé le 18.04.2026 - 12:27