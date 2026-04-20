Les tunnels sous la ville de Neuchâtel sont fermés ce lundi matin, direction Lausanne. Un véhicule est tombé en panne juste avant la sortie Vauseyon, aux alentours de 7 heures. De la fumée se dégage de la voiture en question, raison pour laquelle la Police neuchâteloise a décidé d'une sortie forcée du trafic à la Maladière. /jhi
Tunnels sous Neuchâtel fermés
Voiture en panne dans les tunnels sous Neuchâtel direction Lausanne juste avant la sortie Vauseyon ...
RTN
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