Tunnels sous Neuchâtel fermés

Les tunnels sous la ville de Neuchâtel sont fermés ce lundi matin, direction Lausanne. Un véhicule est tombé en panne juste avant la sortie Vauseyon, aux alentours de 7 heures. De la fumée se dégage de la voiture en question, raison pour laquelle la Police neuchâteloise a décidé d'une sortie forcée du trafic à la Maladière. /jhi