Nouveau partenariat entre le Groupe e-novinfo et Odoo

L’entreprise neuchâteloise, active dans le domaine du numérique et de l’informatique, s’allie ...
Nouveau partenariat entre le Groupe e-novinfo et Odoo

L’entreprise neuchâteloise, active dans le domaine du numérique et de l’informatique, s’allie à l’éditeur européen Odoo. Leur objectif : « améliorer la performance et la gestion des entreprises grâce à l’innovation ».

Fabien Pinckaers, fondateur d’Odoo, et d’Adriano Todisco, CEO du Groupe e-novinfo. (Photo : e-novinfo) Fabien Pinckaers, fondateur d’Odoo, et d’Adriano Todisco, CEO du Groupe e-novinfo. (Photo : e-novinfo)

Le Groupe e-novinfo s’allie au géant Odoo. L’entreprise neuchâteloise annonce ce lundi son nouveau partenariat avec l’acteur européen proposant des logiciels de gestion d’entreprise. Cette intégration :« vise à accompagner les entreprises dans la rationalisation de leurs outils, l’optimisation de leurs processus et le pilotage global de leur performance », précise le communiqué. /comm-crb


 

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