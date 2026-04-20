Nouveau partenariat entre le Groupe e-novinfo et Odoo

Le Groupe e-novinfo s’allie au géant Odoo. L’entreprise neuchâteloise annonce ce lundi son nouveau partenariat avec l’acteur européen proposant des logiciels de gestion d’entreprise. Cette intégration :« vise à accompagner les entreprises dans la rationalisation de leurs outils, l’optimisation de leurs processus et le pilotage global de leur performance », précise le communiqué. /comm-crb