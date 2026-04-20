« Ma Commune à la Une » : La Chaux-du-Milieu

À La Chaux-du-Milieu, petit village des Montagnes neuchâteloises, l’actualité locale rappelle que dynamisme ne rime pas forcément avec taille. Mise en lumière par Le Ô et son éditeur Anthony Picard, la commune célèbre cette année ses 201 ans — un clin d’œil qui traduit surtout un attachement à son histoire et à son identité. Une identité qui s’exprime aussi à travers des rendez-vous emblématiques comme le Corbak Festival (Corbak Festival - 30ème édition du 21 au 23 mai 2026), qui fête ses 30 ans et continue de rassembler bien au-delà du village, confirmant son rôle central dans la vie culturelle régionale.

Mais au-delà des festivités, La Chaux-du-Milieu regarde aussi vers l’avenir. Le projet de reconversion du site de la Chante-Joux, ancienne usine horlogère, illustre cette volonté de faire évoluer le territoire sans renier ses racines industrielles. Entre mémoire, culture et nouveaux usages, la commune incarne cette capacité, propre aux localités de montagne, à se réinventer tout en conservant une forte cohérence. Une vitalité discrète, mais bien réelle, que le regard journalistique contribue à mettre en lumière.