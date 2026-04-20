Le déménagement du Muséum d’histoire naturelle raconté en BD

Une bande dessinée pour rendre hommage à un titanesque travail de l’ombre. L’artiste neuchâteloise MarieMo, Marie-Morgane Adatte de son vrai nom, a reçu une carte blanche du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, accompagnée d’une mission : documenter le déménagement des collections vers le nouveau pôle muséal de Tivoli à Serrières. Six ans après le vote du crédit par le Conseil général, plus d’un million de spécimens ont été déplacés vers ces nouveaux locaux et la BD, intitulée « Collections bestiales », est sortie de presse. Un vernissage est prévu ce jeudi à 18h au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.

Au cours de ce chantier « hors norme », 2'500 mammifères, 15'000 oiseaux, un demi-million d’insectes, 20'000 mollusques, ainsi que 17 tonnes de cailloux ont été déplacés des combles du musée vers leur nouveau dépôt. Il aura fallu près de 5 ans pour conditionner ces spécimens et les déménager sans en perdre ou sans en endommager un seul. C’est ce processus que l’artiste MarieMo a scruté durant deux ans, munie de son carnet d’esquisses. L’artiste a déjà signé deux reportages sous forme de bande dessinée, l’un au Groenland et l’autre à bord de l’Ocean Viking, ce navire qui vient en aide aux migrants. Sa méthode de travail est restée la même pour ce défi très neuchâtelois. MarieMo a suivi « les animaux dans leur déménagement avec un carnet d’esquisses, un journal de bord, où je dessine et j’écris », dit-elle. L’artiste a aussi interrogé les différents conservateurs sur leur relation aux collections sur lesquelles ils travaillent.