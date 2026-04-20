Le « Bâti-moment » pour encourager les propriétaires à agir

Le Canton de Neuchâtel lance la campagne « Bâti-moment », pour encourager les propriétaires ...
Le « Bâti-moment » pour encourager les propriétaires à agir

Le Canton de Neuchâtel lance la campagne « Bâti-moment », pour encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique.

Le Canton de Neuchâtel lance la campagne « Le Bâti-moment », destinée à encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. (Photo : Canton de Neuchâtel) Le Canton de Neuchâtel lance la campagne « Le Bâti-moment », destinée à encourager les propriétaires à entreprendre des travaux de rénovation énergétique. (Photo : Canton de Neuchâtel)

Encourager les propriétaires à agir. La campagne « Bâti-moment », lancée par l'État de Neuchâtel, vise à inciter les propriétaires à concrétiser des travaux de rénovation énergétique. Le Canton précise dans un communiqué publié lundi que les années 2026 et 2027 sont favorables à ces opérations avec un bonus à l’isolation renforcé par des montants d’aides financières revus à la hausse. La campagne souhaite également rappeler que « les chauffages électriques devront être remplacés d’ici au 1er janvier 2030 » et que le programme « Chauffez renouvelable » reste à disposition pour des conseils gratuits. /comm-rle.


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