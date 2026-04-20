Le « Bâti-moment » pour encourager les propriétaires à agir

Encourager les propriétaires à agir. La campagne « Bâti-moment », lancée par l'État de Neuchâtel, vise à inciter les propriétaires à concrétiser des travaux de rénovation énergétique. Le Canton précise dans un communiqué publié lundi que les années 2026 et 2027 sont favorables à ces opérations avec un bonus à l’isolation renforcé par des montants d’aides financières revus à la hausse. La campagne souhaite également rappeler que « les chauffages électriques devront être remplacés d’ici au 1er janvier 2030 » et que le programme « Chauffez renouvelable » reste à disposition pour des conseils gratuits. /comm-rle.