Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce lundi 20 avril, de 15h30 à 19h, à la Salle de spectacle de Couvet. Les donneurs sont priés de s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-rle
Appel au don du sang à Couvet
Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce lundi de 15h30 à 19h à la Salle ...
RTN
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins
Région • Actualisé le 19.04.2026 - 16:00
Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins
Région • Actualisé le 19.04.2026 - 16:00
Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet
Région • Actualisé le 18.04.2026 - 12:15
Eclairage public : La Grande Béroche à la croisée des chemins
Région • Actualisé le 19.04.2026 - 16:00