Appel au don du sang à Couvet

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce lundi de 15h30 à 19h à la Salle ...
Appel au don du sang à Couvet

Les personnes souhaitant donner leur sang pourront le faire ce lundi de 15h30 à 19h à la Salle de spectacle de Couvet.

Les donneurs de sang sont attendus à la Salle de spectacle de Couvet de 15h30 à 19h Les donneurs de sang sont attendus à la Salle de spectacle de Couvet de 15h30 à 19h

Petite piqûre pour grands effets. Une collecte de sang est organisée ce lundi 20 avril, de 15h30 à 19h, à la Salle de spectacle de Couvet. Les donneurs sont priés de s’inscrire à l’avance sur donne-ton-sang.ch ou par téléphone au 032 967 20 31. Le niveau des réserves de sang peut également être consulté en temps réel ici. /comm-rle


 

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