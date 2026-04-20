Agriculteur et fan de VTT, il crée sa course sur ses terres à La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers connaissent forcément la ferme Jeanmaire, située sur les hauts de la Métropole horlogère, entre la piste Vita et le quartier des Foulets. Ce qu’ils savent moins, c’est que depuis une bonne année, le propriétaire du terrain y a aménagé une piste de VTT ! Le parcours est accessible une fois par an et réservé aux jeunes (jusqu’à 18 ans), à l’occasion de la Cimes Bike Kids. La deuxième édition a lieu dimanche 26 avril.

David Jeanmaire (45 ans) est agriculteur et passionné de VTT. L’an dernier, ce membre du club chaux-de-fonnier de vélo Cimes Cycle et son épouse Annabelle ont décidé de créer un parcours entièrement tracé sur le domaine familial, afin d’y organiser une épreuve dédiée à la relève.





Plus facile de tracer un parcours quand on est chez soi

« L’idée nous trottait dans la tête depuis longtemps. L’Union cycliste neuchâteloise est en manque de courses. Le fait d’être propriétaire facilite énormément les choses pour le parcours. Nous avons utilisé des chemins existants en forêt. La filière du club qui s’occupe de la création de parcours, c2crew, nous a beaucoup aidés. Dans le pâturage, on a dû faire une petite modification pour éviter une zone de biodiversité », détaille David Jeanmaire, le concepteur de cette boucle (plutôt un « huit ») de trois kilomètres.