Agriculteur et fan de VTT, il crée sa course sur ses terres à La Chaux-de-Fonds

Membre du club chaux-de-fonnier de vélo Cimes Cycle, David Jeanmaire a tracé un parcours de trois kilomètres entièrement sur son domaine agricole, situé sur les hauts de la Métropole horlogère. La deuxième édition de la Cimes Bike Kids s’y tient dimanche 26 avril.
Les Chaux-de-Fonniers connaissent forcément la ferme Jeanmaire, située sur les hauts de la Métropole horlogère, entre la piste Vita et le quartier des Foulets. Ce qu’ils savent moins, c’est que depuis une bonne année, le propriétaire du terrain y a aménagé une piste de VTT ! Le parcours est accessible une fois par an et réservé aux jeunes (jusqu’à 18 ans), à l’occasion de la Cimes Bike Kids. La deuxième édition a lieu dimanche 26 avril.David Jeanmaire (45 ans) est agriculteur et passionné de VTT. L’an dernier, ce membre du club chaux-de-fonnier de vélo Cimes Cycle et son épouse Annabelle ont décidé de créer un parcours entièrement tracé sur le domaine familial, afin d’y organiser une épreuve dédiée à la relève.
Plus facile de tracer un parcours quand on est chez soi
« L’idée nous trottait dans la tête depuis longtemps. L’Union cycliste neuchâteloise est en manque de courses. Le fait d’être propriétaire facilite énormément les choses pour le parcours. Nous avons utilisé des chemins existants en forêt. La filière du club qui s’occupe de la création de parcours, c2crew, nous a beaucoup aidés. Dans le pâturage, on a dû faire une petite modification pour éviter une zone de biodiversité », détaille David Jeanmaire, le concepteur de cette boucle (plutôt un « huit ») de trois kilomètres.
David Jeanmaire : « On a dû faire une petite modification du parcours dans le pâturage, pour éviter une zone de biodiversité. »
Supérieur à 110 hectares, le domaine offre à peu près tout ce dont un vététiste peut rêver : « de la forêt, du pâturage, du dénivelé, des parties techniques avec des cailloux et des sentiers, ça monte, ça descend, il y a des virages, des petits sauts, plein de choses ludiques », décrit cet amateur de la petite reine, qui a longtemps mis lui-même un dossard sur ses vélos.
« Ca monte, ça descend, des virages, des petits sauts, il y a plein de choses ludiques. »
L’organisation d’une course de VTT demande beaucoup de travail. En amont déjà. « Dans une exploitation agricole, il y a tout le temps du va-et-vient, c’est une ferme, ça vit, il y a du bétail, il y a du chenit qui vient, on trafique avec des tracteurs, il y a de la terre, etc., donc il y a énormément à ranger avant la course. C’est du boulot, mais les bénévoles du club nous aident beaucoup », souligne l’exploitant.
« Une exploitation agricole vit, il y a énormément à ranger avant la course. »
David Jeanmaire pourra compter sur une petite trentaine de bénévoles le jour de la course. Organisateur, papa de coureur et hôte de la Cimes Bike Kids, le Chaux-de-Fonnier espère voir arriver chez lui dimanche une bonne centaine de jeunes vététistes. /vco