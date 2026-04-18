Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

La foule s’est pressée pour découvrir samedi l’hôtel de La Vue-des-Alpes à 12 jours de son ouverture officielle. Pour la plupart des personnes présentes, la rénovation est une réussite.
Le soleil a brillé et même les Alpes ont montré le bout de leurs sommets samedi matin sur le coup de 10h00 pour accueillir les premiers visiteurs dans l’Hôtel de La Vue-des-Alpes fraîchement rénové. La Commune de Val-de-Ruz a organisé une journée portes ouvertes pour présenter les lieux à la population avant sa mise en exploitation le jeudi 30 avril.
Dès 09h50, le parking du col routier s’est rempli pour l’événement. Les visiteurs ont pu découvrir, au rez-de-chaussée, le restaurant et le spa, et dans les étages les salles de séminaires et plusieurs catégories de chambres, dont les nouvelles aménagées dans les combles avec baie vitrée donnant sur les Alpes.
Reportage lors des portes ouvertes de l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
Visiteurs conquis
Et les avis sont presque tous unanimes : la rénovation est une réussite. « C’est fait avec beaucoup de goût, c’est magnifique ! », s’enthousiasme Sandrine, croisée dans la salle du grand restaurant sur les murs de laquelle figurent des anciennes photos de la région, dénichées par l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Une petite touche de nostalgie qui a plu aussi à Julien, venu en famille découvrir les lieux.
« C’est un bâtiment emblématique du canton. Je trouve qu’ils ont réussi à faire un lieu où ils sont su mélanger le rétro et le moderne avec une belle légéreté. » souligne cet habitant de la région.
Quelques réticences émergeaient quand même dans les couloirs. Ce lieu, aussi beau soit-il sera-t-il rentable ? Etait-ce le rôle d’une Commune de prendre ce risque à hauteur de 12 millions de francs ? « On espère que ça fonctionnera bien, on leur souhaite bien du succès, même si on espère que les prix seront abordables », réagit Suzanne. Vérification faite, le premier prix est fixé à 108 francs pour une chambre avec vue sur le Jura, sans le petit déjeuner.
Micaela Reis: « Ce projet est un premier pilier d’un plus grand projet pour le développement de la région. »
Bon démarrage des ventes
« C’est merveilleux, c’est beaucoup d’émotions », réagissait Anouk Arbona, conseillère communale en charge du dossier au moment de voir entrer les premières personnes dans le bâtiment. Les responsable du lieu peuvent avoir le sourire, d’autant que les premiers mois d’exploitation se présentent bien. « C’est au-delà de nos attentes », confirmait Micaela Reis, la directrice de l’Hôtel de La Vue-des-Alpes, à propos de l'intérêt que suscite l'établissement. « Cela concerne tout autant l’hôtel que les salles de séminaires. Même les réservations pour le restaurant, qui ne sont pas encore disponibles en ligne, fonctionnent très bien. » /lre