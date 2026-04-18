Un nouvel hôtel qui en met « plein la Vue »

Visiteurs conquis

Et les avis sont presque tous unanimes : la rénovation est une réussite. « C’est fait avec beaucoup de goût, c’est magnifique ! », s’enthousiasme Sandrine, croisée dans la salle du grand restaurant sur les murs de laquelle figurent des anciennes photos de la région, dénichées par l’Association de développement de La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Une petite touche de nostalgie qui a plu aussi à Julien, venu en famille découvrir les lieux.

« C’est un bâtiment emblématique du canton. Je trouve qu’ils ont réussi à faire un lieu où ils sont su mélanger le rétro et le moderne avec une belle légéreté. » souligne cet habitant de la région.

Quelques réticences émergeaient quand même dans les couloirs. Ce lieu, aussi beau soit-il sera-t-il rentable ? Etait-ce le rôle d’une Commune de prendre ce risque à hauteur de 12 millions de francs ? « On espère que ça fonctionnera bien, on leur souhaite bien du succès, même si on espère que les prix seront abordables », réagit Suzanne. Vérification faite, le premier prix est fixé à 108 francs pour une chambre avec vue sur le Jura, sans le petit déjeuner.