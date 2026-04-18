Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

La section chaux-de-fonnière, de concert avec la section féminine « Deneb » ont mis en route une recherche de fonds. Celle-ci a été notamment alimentée par les bénéfices dégagés par l’organisation de plusieurs éditions de la soirée Vintage aux anciens abattoirs, de soutiens d’autres sections suisses, mais surtout par un apport financier de la Fondation internationale du club service. « Un tel soutien est une première en Suisse », assure Pascal Pillonel. Cette somme a contribué à la moitié des quelque 180'000 francs récoltés par le Lion’s Club La Chaux-de-Fonds pour ce projet, dont le montant total avoisine les 500'000 francs.

Priorité sur la rénovation complète du Parc des Crêtets

Ce projet est, pour l’heure, le seul qui ait abouti au niveau du Parc Gallet. Le Conseil communal a mis la priorité sur le réaménagement complet de l’autre espace vert voisin, le Parc des Crêtets, validé politiquement par le Conseil général en février 2025 et qui commencera cet été. Le projet sera d’ailleurs présenté à la population lors d’une séance publique lundi soir 20 avril à 19h00 à l’aula du collège des Gentianes.

Quant aux places de jeu, d’autres sont en cours de création. Une cérémonie est prévue pour celle de la rue de l’Avenir, avec le Kiwanis club, le 13 mai. Par la suite, deux nouvelles places de jeux sont prévues dans le cadre du réaménagement du parc des Musées et une autre dans celui du parc des Crêtets.

Pour la petite histoire, La « Place des Petits Lions du Parc Gallet » sera entretenue une fois par année, au minimum sur une période de cinq ans, par le Lion’s Club. Ses responsables envisagent d’y organiser une petite inauguration annuelle chaque printemps. /lre