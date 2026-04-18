Les jeux et les rires, premiers jalons du nouveau Parc Gallet

La place de jeux du Parc Gallet a été inaugurée samedi matin à La Chaux-de-Fonds. Cette réalisation, d’un coût total de près de 500'000 francs, est issue d’un co-financement entre la Ville et les Lion’s Club locaux.
C’est une étape symbolique franchie samedi matin à La Chaux-de-Fonds. La première reconstruction sur le site des parcs Gallet et Crêtets, depuis la tempête dévastatrice du 24 juillet 2023, a été inaugurée en présence des autorités et de plusieurs représentants du Lion’s Club.
Si les finitions au niveau des espaces verts seront faites dans les prochaines semaines, les petits Chaux-de-Fonniers disposent d’une nouvelle aire de jeux agrandie : une zone pour les plus grands sous forme de château avec filets et toboggans, une autre pour les plus petits et, nouveauté, une double tyrolienne ainsi que plusieurs jeux adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Ryan Smyth : « Le Lion’s Club a voulu une place la plus inclusive possible ».
Un cadeau international du Lion’s Club
Au Parc Gallet, la rénovation de l’aire de jeux a été accélérée par la volonté du Lion’s Club de soutenir financièrement un projet en particulier pour la reconstruction de la ville.
« On ne voulait pas forcément faire comme tout le monde, c’est-à-dire planter des arbres, bien qu’il est évidemment nécessaire de le faire », explique Pascal Pillonel, responsable du projet au sein du Lion’s Club La Chaux-de-Fonds. « On s’est dit que soutenir la reconstruction d’une place de jeu correspondait tout à fait aux valeurs de notre organisation. » Le club service a financé les jeux en tant que tels, la Ville a pris en charge le coût des aménagements.
Pascal Pillonel : « Cette demande de financement international est une première en Suisse. »
La section chaux-de-fonnière, de concert avec la section féminine « Deneb » ont mis en route une recherche de fonds. Celle-ci a été notamment alimentée par les bénéfices dégagés par l’organisation de plusieurs éditions de la soirée Vintage aux anciens abattoirs, de soutiens d’autres sections suisses, mais surtout par un apport financier de la Fondation internationale du club service. « Un tel soutien est une première en Suisse », assure Pascal Pillonel. Cette somme a contribué à la moitié des quelque 180'000 francs récoltés par le Lion’s Club La Chaux-de-Fonds pour ce projet, dont le montant total avoisine les 500'000 francs.
Priorité sur la rénovation complète du Parc des Crêtets
Ce projet est, pour l’heure, le seul qui ait abouti au niveau du Parc Gallet. Le Conseil communal a mis la priorité sur le réaménagement complet de l’autre espace vert voisin, le Parc des Crêtets, validé politiquement par le Conseil général en février 2025 et qui commencera cet été. Le projet sera d’ailleurs présenté à la population lors d’une séance publique lundi soir 20 avril à 19h00 à l’aula du collège des Gentianes.
Quant aux places de jeu, d’autres sont en cours de création. Une cérémonie est prévue pour celle de la rue de l’Avenir, avec le Kiwanis club, le 13 mai. Par la suite, deux nouvelles places de jeux sont prévues dans le cadre du réaménagement du parc des Musées et une autre dans celui du parc des Crêtets.
Pour la petite histoire, La « Place des Petits Lions du Parc Gallet » sera entretenue une fois par année, au minimum sur une période de cinq ans, par le Lion’s Club. Ses responsables envisagent d’y organiser une petite inauguration annuelle chaque printemps. /lre