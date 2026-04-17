Une soirée complète pour l’Alps View festival

Le festival de musique électronique se tient les 24 et 25 avril à la Vue-des-Alpes. La soirée du samedi est déjà complète et une centaine de billets est encore disponible pour le vendredi. Quelques nouveautés sont au programme cette année.
L’Alps View festival affiche complet pour le samedi. L’événement de musique électronique se tient les 24 et 25 avril à La Vue-des-Alpes. Au programme NTO, Joachim Pastor, Leblanc ou encore Creeds. Pour Alexandre Turrian, président de l’association Tech With Us qui organise l’Alps View : « l’objectif des ventes c’était de faire sold out à l’ouverture du festival ». Un but qui sera atteint d’ici au 24 avril, puisqu’une centaine de billets seulement sont encore disponibles pour le vendredi. Les organisateurs sont satisfaits, d’autant plus que cette année , « on a augmenté la capacité du festival. L’année passée on était à 1'800 billets, cette année on est à un peu plus de 2'000 par soir », explique le président.
Alexandre Turrian : « On voit clairement qu’il y a un engouement qui se crée autour de ce festival. »
Une troisième édition qui s’agrandit
Cette année, une tente annexe chauffée va être installée pour le confort des festivaliers. Elle est pensée comme un espace de détente et contiendra des places assises. « On a sondé le public l’année passée. Pour eux, il manquait un espace de discussion au chaud », détaille Alexandre Turrian. La zone animation sera également installée sous cette tente.
« On essaie de proposer le côté vivant du festival sous une tente chauffée. »
L’agrandissement du festival n’aura pas d’incidence sur le nombre de places de parking. Pour venir, un service de bus est mis en place depuis La Chaux-de-Fonds, mais pas depuis Neuchâtel. Une question de budget pour Alexandre Turrian : « Nous avons une plus grande partie de public chaux-de-fonnier, même si les Neuchâtelois sont très représentés. On s’est dit qu’on allait les privilégier », il ajoute : « On prend le coût des navettes à notre charge. On ne peut pas proposer un service à des dizaines et des dizaines de milliers de francs comme ça. Pour l’instant, notre budget ne nous le permet pas. »
« Dans un deuxième temps, on aimerait faire des navettes qui viennent de Neuchâtel. »
La question de l’Hôtel de la Vue-des-Alpes
L’établissement n’a pas encore rouvert après ses travaux, mais la présence du festival pendant un week-end pourrait nuire à l’attractivité de l’hôtel à l’avenir. C’est pourquoi les organisateurs louent entièrement l’établissement pendant le week-end pour loger les équipes et les artistes. Ils seront d’ailleurs les premiers à résider dans l’hôtel après sa rénovation. /ecr