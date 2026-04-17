Une soirée complète pour l’Alps View festival

L’agrandissement du festival n’aura pas d’incidence sur le nombre de places de parking. Pour venir, un service de bus est mis en place depuis La Chaux-de-Fonds, mais pas depuis Neuchâtel. Une question de budget pour Alexandre Turrian : « Nous avons une plus grande partie de public chaux-de-fonnier, même si les Neuchâtelois sont très représentés. On s’est dit qu’on allait les privilégier », il ajoute : « On prend le coût des navettes à notre charge. On ne peut pas proposer un service à des dizaines et des dizaines de milliers de francs comme ça. Pour l’instant, notre budget ne nous le permet pas. »