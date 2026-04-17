Prudence sur les routes pour la rentrée scolaire

La Police neuchâteloise appelle à la prudence sur les routes pour la rentrée scolaire. Les ...
Prudence sur les routes pour la rentrée scolaire

La Police neuchâteloise appelle à la prudence sur les routes pour la rentrée scolaire. Les contrôles de vitesses seront renforcés aux abords des collèges durant la semaine du lundi 20 avril au vendredi 24 avril.

Rentrée scolaire : les automobilistes appelés à la prudence sur les routes et le chemin de l'école. Rentrée scolaire : les automobilistes appelés à la prudence sur les routes et le chemin de l'école.

Appel à la prudence sur les routes et sur le chemin de l’école. A l’occasion de la rentrée scolaire, la Police neuchâteloise indique dans un communiqué ce vendredi que les contrôles de vitesse seront renforcés aux abords des collèges du lundi 20 au vendredi 24 avril. La police souhaite également rappeler aux automobilistes quelques consignes de sécurité, telles que ralentir à l’approche des écoles et de pouvoir anticiper les réactions des jeunes piétons. /comm-rle.


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