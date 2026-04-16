Du temps à la vigne : des horlogers neuchâtelois devenus vignerons

Des montres aux vins de Bourgogne, c’est le parcours atypique d’une famille des Montagnes neuchâteloises, les Vuillemez. Habitants du Locle et maintenant de Neuchâtel, Claude et Patricia sont devenus propriétaires d’une maison à Chardonnay, dans le Mâconnais à la fin des années 1980. Lui a fait toute sa carrière dans l’horlogerie, comme directeur puis comme indépendant. Il a acheté son premier hectare de vigne en Bourgogne du Sud en 2007. Ce qui était au départ un placement patrimonial a finalement donné naissance à une cave familiale. D’un hectare, le domaine est passé à dix. Paul et Valentin, le fils et le neveu du couple Vuillemez ont abandonné leur carrière dans une manufacture horlogère du Crêt-du-Locle pour rejoindre l’entreprise, accompagnés d’un vigneron bourguignon, Florent Bardey et d’un œnologue du Vully, Christian Vessaz.

La première cuvée, en 2016, donnera 8'000 bouteilles. Aujourd’hui, le domaine en produit 80'000.

La famille Vuillemez met un point d’honneur à appliquer à la vigne et à la vinification les préceptes appris dans le monde des garde-temps : la rigueur, la lenteur et la recherche de la grandeur. « C’est notre modus opérandi », confirme Paul. À partir de chardonnay et pinot noir, la maison propose huit cuvées qu’elle appelle « vins horlogers », un concept qu’on retrouve bien sûr dans les bouteilles, mais aussi sur les étiquettes, que ce soit dans le design ou dans les noms.