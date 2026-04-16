D’Avenches à Barcelone à vélo pour Procap Neuchâtel

Nathanael Zanotta et Matis Glauser partiront le 17 mai pour un périple de 1'000 kilomètres dans le but de récolter des fonds. Les deux amis de 21 et 24 ans ne sont pas des cyclistes expérimentés, mais ils vont tout mettre en œuvre pour obtenir un maximum d’argent.
Deux jeunes de la région de Cudrefin roulent pour récolter des fonds pour Procap Neuchâtel. Nathanael Zanotta et Matis Glauser se sont lancé le défi de relier Avenches à Barcelone à vélo en dix jours, soit près de 1'000 kilomètres. Le départ est fixé au 17 mai. Les deux amis de 21 et 24 ans ne sont pas des cyclistes expérimentés, comme l’a expliqué Nathanael Zanotta jeudi dans La Matinale. Mais ils voulaient « soutenir une cause qui nous tient à cœur. » Ils ont alors envoyé un mail à Procap Suisse qui les a redirigés vers la section neuchâteloise. Le duo va pouvoir aussi compter sur la Table ronde 37 d’Avenches, un Club service international chez qui ils vont pouvoir dormir à chacune de leurs étapes. « Je sais que la devise est que la porte est toujours ouverte à tous les membres. » Les deux jeunes ont donc contacté tous les clubs sur l’itinéraire « pour voir si on peut dormir chez eux ». Toutes les nuitées sont déjà presque assurées, mais l’engouement est allé encore plus loin, puisque des membres ont décidé de se joindre au duo sur certaines étapes.
Très peu de logistique
Nathanael Zanotta et Matis Glauser voulaient dans un premier temps rallier Vienne. « En voyant l’itinéraire et les dénivelés, on s’est dit qu’on n’était vraiment pas capables de faire ça. » Le choix s’est donc porté sur Barcelone, un itinéraire de la même longueur, mais moins difficile. Les deux amis se lancent dans ce défi avec très peu de logistique. Ils partent seuls, sans personnes pour les accompagner et prendre en charge leurs bagages. « On va vraiment partir en mode bike packing. On aura trois sacoches sur le vélo et le strict minimum », notamment en termes de vêtements. Avant même leur départ, le succès est au rendez-vous puisqu’ils ont déjà récolté 3'000 francs. Les personnes souhaitant soutenir le duo, on simplement suivre leur progression, peuvent se rendre sur le site de Procap Neuchâtel. /sma