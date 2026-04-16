D’Avenches à Barcelone à vélo pour Procap Neuchâtel

Deux jeunes de la région de Cudrefin roulent pour récolter des fonds pour Procap Neuchâtel. Nathanael Zanotta et Matis Glauser se sont lancé le défi de relier Avenches à Barcelone à vélo en dix jours, soit près de 1'000 kilomètres. Le départ est fixé au 17 mai. Les deux amis de 21 et 24 ans ne sont pas des cyclistes expérimentés, comme l’a expliqué Nathanael Zanotta jeudi dans La Matinale. Mais ils voulaient « soutenir une cause qui nous tient à cœur. » Ils ont alors envoyé un mail à Procap Suisse qui les a redirigés vers la section neuchâteloise. Le duo va pouvoir aussi compter sur la Table ronde 37 d’Avenches, un Club service international chez qui ils vont pouvoir dormir à chacune de leurs étapes. « Je sais que la devise est que la porte est toujours ouverte à tous les membres. » Les deux jeunes ont donc contacté tous les clubs sur l’itinéraire « pour voir si on peut dormir chez eux ». Toutes les nuitées sont déjà presque assurées, mais l’engouement est allé encore plus loin, puisque des membres ont décidé de se joindre au duo sur certaines étapes.