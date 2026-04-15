Nathan Thomas clame son amour à sa ville en jouant sur les clichés

Le jeune Loclois présente, à tout juste 18 ans, sa première revue dès vendredi dans la Mère Commune. Un spectacle qu’il a monté de A à Z, du financement, à la création en passant par la logistique et la promotion. Il a été entouré pour l’occasion par d’autres humoristes suisses.
Le Locle au cœur d’une comédie musicale. La première de la Revue de Nathan Thomas a lieu vendredi au Casino du Locle. Le jeune humoriste et comédien de tout juste 18 ans a monté ce spectacle de A à Z. Nathan Thomas a déjà une jolie carrière derrière lui, on l’a notamment vu dans la série de la RTS « Espèces menacées » en 2024. Il est aussi en train de passer sa maturité d’employé de commerce au Centre de formation professionnelle neuchâtelois, à Neuchâtel. Nathan Thomas a expliqué, mercredi dans La Matinale, que l’idée de cette revue est née sur la base d’un autre projet. « Ça a commencé à partir d’une commande d’un sketch que j’aurai dû faire au Musée des Beaux-Arts du Locle. » Une commande qui s’est transformée en un plus grand spectacle au regard de tout ce qu’il y avait à écrire sur cette ville. Nathan Thomas qualifie sa revue d’unique, mêlant théâtre, musique et absurde. « C’est un mélange entre le one man show et la revue. » Le spectacle est composé de numéros musicaux au début et à la fin, « écrits par l’humoriste Vincent Veillon avec des danseurs et des chanteurs. (…) Sinon, pendant une heure c’est un one man show avec une fresque de personnages, où je joue plein de personnages et je joue avec les clichés du Locle. » Outre Vincent Veillon, Nathan Thomas dit avoir eu la chance de collaborer avec Tiphanie Bovay-Klameth pour l’écriture et Gaspard Boesch pour la mise en scène.
Un défi de taille
Nathan Thomas porte ce projet de A à Z, du financement, à la création en passant par la logistique et la promotion. « On l’a fait, mais c’est rude. » Le jeune humoriste et comédien de 18 ans le dit, si c’était à refaire, « je ne pense pas que je ferai la production et l’artistique en même temps ». Même s’il est en train de passer sa maturité d’employé de commerce, Nathan Thomas voit sa carrière dans le spectacle. Il est d’ailleurs déjà sur un projet en France avec Disney+. « On est encore en discussion. Ce n’est pas encore sûr que le projet se fasse. » Il espère que cela débouche sur une potentielle carrière française, mais il souhaite aussi garder un pied en Suisse.
Nathan Thomas joue sa revue vendredi, samedi et dimanche au Casino du Locle, puis le 8 mai au Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds et le 29 mai au Théâtre du Passage à Neuchâtel. /sma