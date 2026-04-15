Nathan Thomas clame son amour à sa ville en jouant sur les clichés

Un défi de taille

Nathan Thomas porte ce projet de A à Z, du financement, à la création en passant par la logistique et la promotion. « On l’a fait, mais c’est rude. » Le jeune humoriste et comédien de 18 ans le dit, si c’était à refaire, « je ne pense pas que je ferai la production et l’artistique en même temps ». Même s’il est en train de passer sa maturité d’employé de commerce, Nathan Thomas voit sa carrière dans le spectacle. Il est d’ailleurs déjà sur un projet en France avec Disney+. « On est encore en discussion. Ce n’est pas encore sûr que le projet se fasse. » Il espère que cela débouche sur une potentielle carrière française, mais il souhaite aussi garder un pied en Suisse.

Nathan Thomas joue sa revue vendredi, samedi et dimanche au Casino du Locle, puis le 8 mai au Théâtre des Abeilles à La Chaux-de-Fonds et le 29 mai au Théâtre du Passage à Neuchâtel. /sma