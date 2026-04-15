L’initiative pour abaisser les impôts à Boudry cartonne

Aux yeux des initiants, les citoyens doivent pouvoir bénéficier de la situation financière exceptionnelle de la Commune qui affiche des millions de bénéfices depuis quelques années. « Du jamais vu », s’exclame Danilo Facchinetti. « Les recettes fiscales sont telles que même en baissant le coefficient de 68 à 63, les prestations communales ne seront pas touchées », assure l’ancien membre du conseil général boudrysan.

Ces finances exceptionnelles, Boudry les doit principalement aux personnes morales, et notamment une entreprise en particulier, Bristol Myers Squibb (BMS). Par conséquent, n’est-ce pas risqué d’abaisser les impôts de cinq points quand une Commune dépend autant de la santé financière d’une multinationale ? Danilo Facchinetti ne le pense pas. « Nous avons un peu sondé le terrain pour voir ce qu’il en est des recettes des personnes morales. »