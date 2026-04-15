L’initiative pour abaisser les impôts à Boudry cartonne

Les porteurs du texte, qui veut faire passer le coefficient fiscal de 68 à 63, ont récolté jusqu’ici 900 signatures alors que 480 sont nécessaires. À leurs yeux, les citoyens doivent pouvoir directement bénéficier des finances exceptionnelles de la Commune.
L’initiative populaire pour baisser les impôts à Boudry est en passe d’aboutir. Le groupe de six personnes, toutes PLR, qui a lancé le texte fin novembre annonce avoir récolté 900 signatures jusqu’ici, alors que 480 sont nécessaires. Les initiants en espèrent 1'000 d’ici le dépôt à la Chancellerie. Le texte vise à abaisser le coefficient fiscal des personnes physiques de 68 à 63, soit au niveau le plus bas dans le canton de Neuchâtel avec Milvignes et La Grande Béroche. « Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fait beaucoup de porte-à-porte et activé nos différents réseaux. Globalement, nous les avons obtenues assez facilement », précise Danilo Facchinetti, l’un des membres du « comité boudrysan pour une fiscalité communale attractive ».
Danilo Facchinetti : « Nous avions déjà atteint le nombre minimum de signatures requises en janvier. »
Aux yeux des initiants, les citoyens doivent pouvoir bénéficier de la situation financière exceptionnelle de la Commune qui affiche des millions de bénéfices depuis quelques années. « Du jamais vu », s’exclame Danilo Facchinetti. « Les recettes fiscales sont telles que même en baissant le coefficient de 68 à 63, les prestations communales ne seront pas touchées », assure l’ancien membre du conseil général boudrysan.
Ces finances exceptionnelles, Boudry les doit principalement aux personnes morales, et notamment une entreprise en particulier, Bristol Myers Squibb (BMS). Par conséquent, n’est-ce pas risqué d’abaisser les impôts de cinq points quand une Commune dépend autant de la santé financière d’une multinationale ? Danilo Facchinetti ne le pense pas. « Nous avons un peu sondé le terrain pour voir ce qu’il en est des recettes des personnes morales. »
« La société principale qui est derrière la bonne santé de Boudry ne semble pas sur le point de partir. »
« Lors de notre récolte de signatures, on a senti une majorité de gens qui souhaitent voir les impôts baissés ». Et Danilo Facchinetti de rappeler « que la Commune de Boudry a déjà connu deux votations de fusion. BBC (Bevaix, Boudry et Cortaillod) en 2011 et Basse-Areuse en 2023 (Boudry, Milvignes et Cortaillod). Les deux projets acceptés deux fois par environ les deux tiers des votants avec comme argument une baisse d’impôts. »
« Sur le terrain, les gens nous disent avoir accepté les deux projets de fusion principalement par l’argument de la baisse des impôts. »
Le comité prévoit de déposer son initiative le 4 mai, alors que le délai est fixé au 28 mai. /jpp