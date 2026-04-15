Bastian Baker, Junior Tshaka et Angie Ott pour fêter les 15 ans de Marin Centre

Des festivités pour les 15 ans de Marin Centre. Du 17 au 20 juin, le premier étage de la galerie ...
Bastian Baker, Junior Tshaka et Angie Ott pour fêter les 15 ans de Marin Centre

Des festivités pour les 15 ans de Marin Centre. Du 17 au 20 juin, le premier étage de la galerie marchande accueillera des concerts gratuits de Bastian Baker, Junior Tshaka, Angie Ott et d’autres surprises.

Des festivités pour les 15 ans de Marin Centre. Du 17 au 20 juin, le premier étage du centre commercial accueillera des concerts et des spectacles gratuits. Des festivités pour les 15 ans de Marin Centre. Du 17 au 20 juin, le premier étage du centre commercial accueillera des concerts et des spectacles gratuits.

Marin Centre fête ses 15 ans. Pour son anniversaire, le centre commercial organise un « festival unique et gratuit », nous apprend un communiqué ce mercredi. Des spectacles et concerts gratuits sont organisés du 17 au 20 juin. Tout au long de ces journées, plusieurs artistes tels que Bastian Baker, Junior Tshaka et Angie Ott se produiront au premier étage de Marin Centre. D’autres activités sont prévues, telles que des spectacles du magicien neuchâtelois David Schulthess ainsi qu’un concert « tremplin », permettant à des jeunes artistes locaux de se mettre en avant et de remporter un prix de 500 francs. Les inscriptions pour le tremplin sont ouvertes jusqu’au 10 mai 2026. Les festivités continueront encore la semaine suivant cet anniversaire avec l’installation d’une fête foraine géante. /comm-rle.


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