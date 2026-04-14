Mission en Hongrie pour Alain Ribaux

Alain Ribaux au cœur d’une votation historique. Le Neuchâtelois était en Hongrie dimanche dernier à l’occasion des élections législatives. Une mission de l’OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il faisait partie du pool des observateurs déployés par la Suisse pour s’assurer de la conformité du scrutin. Un scrutin qui a vu l’écrasante victoire du conservateur pro-européen Peter Magyar. Un résultat qui met un terme à 16 ans de règne du Premier ministre nationaliste Viktor Orban.

Basé dans la circonscription qui entourait la ville de Györ, Alain Ribaux a commencé à l’aube avec l’examen des préparatifs. Puis, il a visité une quinzaine de bureaux de vote tout au long de la journée avant d’assister à un décompte de voix. « J’ai le sentiment que c’était les bonnes élections à observer, car c’était l’histoire qui se déroulait devant nos yeux », raconte l’ex-conseiller d’État.