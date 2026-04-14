Journée du 144 : ces humains derrière ce numéro qui sauve des vies

Une journée pour mettre les « feux bleus » sur le devant de la scène. Ambulanciers, infirmiers du SMUR et policiers sont à disposition du public ce mardi jusqu’à 18 heures sur la place Espacité à La Chaux-de-Fonds. À l’occasion de la Journée nationale du 144, qui vise à inscrire ce numéro d’urgence dans les mémoires, les participants peuvent découvrir l’intérieur d’une ambulance ou s’essayer au massage cardiaque. Cette année, - et c’est la particularité de cette édition - le public a aussi la possibilité de se mettre dans la peau d’un régulateur de la centrale d’appels 144, basée à Lausanne, mais qui prend les appels des cantons de Vaud et de Neuchâtel. Sarem, qui réalise actuellement son service militaire comme sanitaire, a accepté de se prêter au jeu aux côtés de Lysiane Bourgeois, adjointe au 144 et responsable de la formation des régulateurs. Pour cette professionnelle, il y a trois questions de base à poser lors d’un appel : « la première chose essentielle, c’est la localisation, donc où se trouve la personne exactement. Ensuite, les deux questions qu’on pose après, c’est: est-ce que la personne est consciente et est-ce qu’elle respire normalement », explique-t-elle. Ces éléments permettent, selon Lysiane Bourgeois, de déterminer s’il s’agit d’une urgence vitale ou non. « En quatre minutes, on arrive à tout faire », ajoute-t-elle. L’exercice s’est révélé réussi pour Sarem, qui avoue s’être senti « un peu stressé », alors même qu’il a déjà certaines bases en matière de premiers secours.