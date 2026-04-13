Freddy Mveng tire sa révérence

Le joueur du FC Bienne, ancien Xamaxien, met un terme à sa carrière. Blessé, le joueur de football ...
Freddy Mveng tire sa révérence

Le joueur du FC Bienne, ancien Xamaxien, met un terme à sa carrière. Blessé, le joueur de football a décidé de ranger ses crampons.

Freddy Mveng, joueur du FC Bienne et ancien Xamaxien, met un terme à sa carrière. (photo: Georges Henz) Freddy Mveng, joueur du FC Bienne et ancien Xamaxien, met un terme à sa carrière. (photo: Georges Henz)

Freddy Mveng range ses crampons. Le joueur du FC Bienne a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il tirait sa révérence après 16 ans de carrière. Il évoque une blessure comme raison de cette décision. Ancien Xamaxien, le milieu de terrain a fait trois passages dans le club « rouge et noir » : de 2009 à 2011, de 2015 à 2016, puis de 2019 à 2021. Il est également passé par Lausanne-Sport, son club formateur, Sion et Young Boys, avant d’arriver au FC Bienne en 2022. /rle


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