Fertilité masculine : et si on arrêtait enfin de regarder ailleurs ?

Parler de fertilité masculine n’est pas exactement le sujet qui s’impose naturellement à l’apéritif. Et pourtant, derrière les silences et les blagues gênées, la réalité est bien là : des millions d’hommes sont concernés. Lorsque Jonas Schneiter se retrouve confronté à un test de sperme peu concluant, il choisit de ne pas détourner le regard. Au contraire, il creuse. Résultat : « Les 20 questions sur la fertilité masculine que (presque) personne n’ose poser », un ouvrage qui mêle rigueur scientifique, témoignages et une bonne dose d’autodérision. Au fil de son enquête, un constat s’impose : la fertilité masculine décline, parfois drastiquement — certains évoquent même un inquiétant « Spermageddon ». Pollution, perturbateurs endocriniens, hygiène de vie… les causes sont multiples, encore mal comprises, mais difficilement ignorables.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout une question de regard que pose l’auteur. Car si près de 40 % des cas d’infertilité sont liés aux hommes, ce sont encore majoritairement les femmes qui subissent les premiers examens. Un déséquilibre qui en dit long sur les représentations et les réflexes médicaux. Avec humour et pédagogie, Jonas Schneiter démonte les idées reçues et libère la parole, sans jamais tomber dans la culpabilisation. Son message est simple : il est temps que les hommes s’informent, consultent, et s’impliquent. Car derrière la fertilité, il y a bien plus qu’un désir d’enfant — il y a une question de santé publique, et peut-être aussi une redéfinition silencieuse de la masculinité.