Fertilité masculine : et si on arrêtait enfin de regarder ailleurs ?

Longtemps taboue, souvent ignorée, la fertilité masculine revient sur le devant de la scène ...
Fertilité masculine : et si on arrêtait enfin de regarder ailleurs ?

Longtemps taboue, souvent ignorée, la fertilité masculine revient sur le devant de la scène grâce à Jonas Schneiter. Dans un livre aussi sérieux que décomplexé, l’animateur de la RTS transforme une expérience personnelle en enquête fouillée — et invite les hommes à reprendre leur place dans un débat qui les concerne directement.

Le livre de Jonas Schneiter, « les 20 questions sur la fertilité masculine que (presque) personne n'ose poser », est disponible au Editions Favre. (Photo : Jonas Schneiter) Le livre de Jonas Schneiter, « les 20 questions sur la fertilité masculine que (presque) personne n'ose poser », est disponible au Editions Favre. (Photo : Jonas Schneiter)

Parler de fertilité masculine n’est pas exactement le sujet qui s’impose naturellement à l’apéritif. Et pourtant, derrière les silences et les blagues gênées, la réalité est bien là : des millions d’hommes sont concernés. Lorsque Jonas Schneiter se retrouve confronté à un test de sperme peu concluant, il choisit de ne pas détourner le regard. Au contraire, il creuse. Résultat : « Les 20 questions sur la fertilité masculine que (presque) personne n’ose poser », un ouvrage qui mêle rigueur scientifique, témoignages et une bonne dose d’autodérision. Au fil de son enquête, un constat s’impose : la fertilité masculine décline, parfois drastiquement — certains évoquent même un inquiétant « Spermageddon ». Pollution, perturbateurs endocriniens, hygiène de vie… les causes sont multiples, encore mal comprises, mais difficilement ignorables.

Mais au-delà des chiffres, c’est surtout une question de regard que pose l’auteur. Car si près de 40 % des cas d’infertilité sont liés aux hommes, ce sont encore majoritairement les femmes qui subissent les premiers examens. Un déséquilibre qui en dit long sur les représentations et les réflexes médicaux. Avec humour et pédagogie, Jonas Schneiter démonte les idées reçues et libère la parole, sans jamais tomber dans la culpabilisation. Son message est simple : il est temps que les hommes s’informent, consultent, et s’impliquent. Car derrière la fertilité, il y a bien plus qu’un désir d’enfant — il y a une question de santé publique, et peut-être aussi une redéfinition silencieuse de la masculinité.

Notre entretien complet avec  Jonas Schneiter

Ecouter le son

En mettant des mots sur un sujet encore trop souvent évité, Jonas Schneiter ouvre une discussion essentielle — et salutaire. Parce qu’au fond, parler de fertilité masculine, ce n’est pas seulement parler de spermatozoïdes. C’est parler de corps, de responsabilité partagée, et d’un tabou qu’il est grand temps de laisser derrière nous. /rde


 

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