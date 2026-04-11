Les jeunes font leur cinéma à La Chaux-de-Fonds

Plongée dans l’univers du septième art pour une trentaine de jeunes chaux-de-fonniers. Ils ...
Les jeunes font leur cinéma à La Chaux-de-Fonds

Plongée dans l’univers du septième art pour une trentaine de jeunes chaux-de-fonniers. Ils participent à la Smala cinéma. Une semaine pour tourner un film.

La Smala cinéma tourne son film des vacances de printemps 2026 avec 35 jeunes âgés de 10 à 18 ans. La Smala cinéma tourne son film des vacances de printemps 2026 avec 35 jeunes âgés de 10 à 18 ans.

Le talent n’attend pas le nombre des années. Trente-cinq jeunes de 10 à 18 ans participent durant les vacances de printemps à la Smala cinéma. Une activité mise sur pied depuis une décennie par le service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour ceux qui ne partent pas en vacances.

Avec le soutien d’animateurs socioculturels, cette joyeuse bande tourne un film qui n’a pas encore de titre. Ensemble, ils ont élaboré un synopsis, écrit et répété des dialogues, cherché des costumes, créé des décors et trouvé des lieux de tournage. Jeudi et vendredi, tout ce petit monde était dans les locaux des scouts Chimborazo. La nature et les lieux de vie des participants servent aussi parfois de décors.

Simon Thévenaz, animateur socioculturel : « Il y a beaucoup de coins où on peut tourner dans la ville. »

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L’histoire que la Smala est en train de mettre en images se déroule dans un camp de redressement pour les jeunes. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Un plat sorti des cuisines dote les participants de pouvoirs extraordinaires : grande force, capacité à déplacer des objets ou de lire dans les esprits.

Pour prendre part à ce projet, les jeunes n’ont pas à s’inscrire. Ils se présentent spontanément le premier jour de l’activité au service de la jeunesse.

« On essaye de créer des scénarios qui impliquent un maximum de jeunes dans l’histoire. »

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Participer à un tournage, c’est aussi apprendre la patience. Tout le monde n’est pas toujours occupé devant ou derrière la caméra. Mais ces moments d’attente sont l’occasion de partager des moments ensemble, de jouer, de discuter. La formule semble fonctionner. Beaucoup de participants sont là parce qu’une connaissance leur a parlé de ses expériences à la Smala cinéma.

Marie, Edene et Cléa sont enchantées de leur participation.

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Ce sont les animateurs qui se chargeront de monter le film. Le 20 septembre, il sera projeté pour les participants au cinéma ABC. /cwi

Reportage sur le plateau de tournage de la Smala cinéma :

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