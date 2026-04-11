Les jeunes font leur cinéma à La Chaux-de-Fonds

Le talent n’attend pas le nombre des années. Trente-cinq jeunes de 10 à 18 ans participent durant les vacances de printemps à la Smala cinéma. Une activité mise sur pied depuis une décennie par le service de la jeunesse de la Ville de La Chaux-de-Fonds pour ceux qui ne partent pas en vacances.

Avec le soutien d’animateurs socioculturels, cette joyeuse bande tourne un film qui n’a pas encore de titre. Ensemble, ils ont élaboré un synopsis, écrit et répété des dialogues, cherché des costumes, créé des décors et trouvé des lieux de tournage. Jeudi et vendredi, tout ce petit monde était dans les locaux des scouts Chimborazo. La nature et les lieux de vie des participants servent aussi parfois de décors.