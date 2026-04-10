Union Neuchâtel a faim de trophée

« On n’est plus une équipe jeune, mais une équipe de jeunes »

Union a déjà battu Fribourg en championnat cette saison. Le club de La Riveraine a aussi éliminé les Lions de Genève en demi-finales de la Coupe, sans parler de l’incroyable série de dix victoires de suite. Pour Lukas Keredzin, ces succès démontrent que la troupe va bien, même si elle a eu quelques moments de battement. Après cette finale de Coupe, les Unionistes joueront les play-off. Des matches dans lesquels l’expérience des joueurs compte… de l’expérience qui manque à un peu à Union. Le top-scorer nuance : « On a déjà tous une saison dans le sac. (…) On n’est plus une équipe jeune, mais une équipe de jeunes. C’est sûr que ça va jouer un rôle, on n’a pas tous cinq, six saisons en Ligue A, mais on a ce dont on a besoin pour gagner. » Depuis plusieurs années, Union Neuchâtel surprend, malgré son petit budget et le peu de joueurs étrangers. Remporter ce titre pourrait permettre au club de sortir de cette case d’équipe surprise, explique Lukas Keredzin. Cela viendrait également couronner son incroyable saison sur le plan personne. À 20 ans, le jeune suisse a terminé la saison régulière en tant que top-scorer d’Union Neuchâtel et a pu vivre sa première sélection en équipe nationale A. Il le dit avec le sourire : « C’est la saison la plus belle de ma vie. J’ai beaucoup rigolé. J’ai beaucoup appris. C’était magnifique. »

Fribourg Olympic – Union Neuchâtel, finale de la Coupe de Suisse de basketball, c’est samedi dès 18h à Gümligen. Un match à suivre en direct sur rtn dès 17h45. /lgn-sma