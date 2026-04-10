Personne disparue retrouvée sans vie

La Police neuchâteloise met fin vendredi à un avis de recherche. Par voie de communiqué, elle annonce que la personne signalée disparue le 26 mars aux Geneveys-sur-Coffrane est décédée. Celle-ci a été retrouvée sans vie jeudi en fin d’après-midi à proximité du village du Val-de-Ruz.

Sur place, le corps a été formellement identifié comme étant celui de la femme quinquagénaire portée disparue. Les circonstances du décès ont été établies. Aucune intervention d’un tiers n’a été établie.

La Police neuchâteloise remercie les citoyennes et les citoyens pour leur implication dans ces recherches, en particulier pour avoir été nombreux à partager l’avis de disparition sur les réseaux. /comm-jhi