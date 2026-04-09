Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière, seront fermées à la circulation les nuits du ...
Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière

Les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière, seront fermées à la circulation les nuits du 9 au 10 et du 16 au 17 avril.

La circulation entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel–Maladière, direction Neuchâtel, sera interrompue les nuits du 9 au 10 et du 16 au 17 avril. La circulation entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel–Maladière, direction Neuchâtel, sera interrompue les nuits du 9 au 10 et du 16 au 17 avril.

L'autoroute entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel–Maladière, direction Neuchâtel, sera fermée les nuits du 9 au 10 et du 16 au 17 avril. Cette fermeture est due à des travaux de marquage, nous indique un communiqué. Les automobilistes sont priés d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-rle.


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