L'autoroute entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel–Maladière, direction Neuchâtel, sera fermée les nuits du 9 au 10 et du 16 au 17 avril. Cette fermeture est due à des travaux de marquage, nous indique un communiqué. Les automobilistes sont priés d’emprunter la déviation mise en place sur le réseau secondaire. /comm-rle.
Fermetures nocturnes entre les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière
Les jonctions Cornaux et Neuchâtel-Maladière, seront fermées à la circulation les nuits du ...
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