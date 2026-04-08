Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Faire entrer le camping de Cortaillod dans l’ère moderne. L’exploitation des lieux a été confiée à la société de Pascal Fontana qui gère déjà celui de Colombier. Depuis la reprise le 1er avril, des améliorations informatiques et de confort ont été opérées avec la perspective de gagner une à deux étoiles à l’avenir.
Nouvelle ère pour le camping de Cortaillod. Son exploitation a été confiée à la société dirigée par Pascal Fontana, qui gère déjà le camping Paradis Plage à Colombier. Une information publiée dans le journal local « Info’s Cortaillod ». Cette reprise s’est faite officiellement à l’ouverture de la saison le 1er avril, mais le travail avait commencé avant.
Niché entre le port et le terrain de foot, accolé à la plage, « le camping de Cortaillod est un petit coin idyllique, au bord du lac, calme. » Cette situation « unique, les pieds dans l’eau » a motivé Pascal Fontana à reprendre la gestion des lieux après le départ de l’ancien gardien Nicola Bassi et la volonté des propriétaires, l’Association de développement de Cortaillod (l’ADC), de confier son exploitation à un prestataire externe.
Pascal Fontana : « L’ADC voulait développer le camping. »
Moderniser les outils
Le camping de Cortaillod compte 50 emplacements. Une vingtaine destinée aux campeurs-résidents qui y séjournent d’avril à fin octobre. À cela s’ajoutent une trentaine de places réservées aux campeurs de passage et leur caravane, camping-car et tente. À peine arrivés, Pascal Fontana et sa société ont immédiatement voulu engager une nouvelle dynamique en procédant à d’importants changements. « Premièrement, la parcellisation. Il n’y avait pas de parcelles numérotées ». Un nouveau plan de camping a donc été élaboré. « Ensuite, nous avons travaillé sur l’électrification de certaines places et surtout proposé une solution informatique pour réserver en ligne. »
Des clients romands pour la plupart
À son arrivée, Pascal Fontana a constaté un « fait plutôt étonnant pour un camping en Suisse. Les clients sont surtout de langue française, donc romands voire de France voisine. D’habitude, on a plutôt des visiteurs qui sont d’origine suisse alémanique. »
« Depuis le début de l’année, on drague les clients alémaniques. »
Passer d’une à deux voire trois étoiles
Pascal Fontana la connaît bien cette clientèle alémanique, qui compose 90% des réservations de l’autre camping qu’il gère, celui de Colombier autrement plus grand avec ses 290 emplacements. Pour conquérir de nouveaux clients, il entend développer une plus grande présence sur les réseaux sociaux. Et surtout, Pascal Fontana veut ajouter une voire deux étoiles au camping de Cortaillod qui n’en compte qu’une seule. Si les premières retouches effectuées jusqu’ici vont dans ce sens, il est nécessaire d’augmenter le confort pour en gagner de nouvelles, conclut le nouvel exploitant du camping de Cortaillod.
« L’évaluation du camping de Cortaillod, je la trouve assez dure par rapport à son environnement et sa situation. »
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