Le camping de Cortaillod vise les étoiles

Nouvelle ère pour le camping de Cortaillod. Son exploitation a été confiée à la société dirigée par Pascal Fontana, qui gère déjà le camping Paradis Plage à Colombier. Une information publiée dans le journal local « Info’s Cortaillod ». Cette reprise s’est faite officiellement à l’ouverture de la saison le 1er avril, mais le travail avait commencé avant.

Niché entre le port et le terrain de foot, accolé à la plage, « le camping de Cortaillod est un petit coin idyllique, au bord du lac, calme. » Cette situation « unique, les pieds dans l’eau » a motivé Pascal Fontana à reprendre la gestion des lieux après le départ de l’ancien gardien Nicola Bassi et la volonté des propriétaires, l’Association de développement de Cortaillod (l’ADC), de confier son exploitation à un prestataire externe.