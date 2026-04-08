La modernisation technique du TPR peut démarrer

Le TPR est prêt à lancer les travaux de rénovation touchant ses installations scéniques. Le ...
La modernisation technique du TPR peut démarrer

Le TPR est prêt à lancer les travaux de rénovation touchant ses installations scéniques. Le financement participatif lancé par le Théâtre populaire romand a permis de récolter environ 130'000 francs.

Le coup de neuf prévu pour le TPR à La Chaux-de-Fonds n'est pas qu'extérieur. Le coup de neuf prévu pour le TPR à La Chaux-de-Fonds n'est pas qu'extérieur.

Coup de neuf à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur pour Beau-Site. Le bâtiment qui abrite le Théâtre populaire romand (TPR) à La Chaux-de-Fonds est en chantier. Il y a celui mené par la Ville sur l’enveloppe de l’immeuble qui a démarré en mars. Celui concernant les installations scéniques commencera au début de l’été. Tout devrait être prêt pour la première édition de Capitale culturelle suisse dont La Chaux-de-Fonds assure la première édition en 2027.

À l’intérieur de Beau-Site, le renouvèlement des installations est estimé à un peu moins de 1,5 million de francs. Si l’essentiel de la facture est couvert grâce au soutien de diverses fondations, le TPR s’est engagé à trouver 300'000 francs. Pour ce faire, l’institution a lancé un financement participatif. À ce jour, le centre neuchâtelois des arts vivants a reçu pour 130'000 francs de promesse de dons et de prêts sans intérêt. Un montant « au-delà de nos espérances », se réjouit Anne Bisang, la directrice de l’institution.

Anne Bisang : « Nous sommes très contents d’arriver à un résultat qui nous permet de lancer les travaux. »

Ecouter le son

L’action était prévue pour s’achever à la fin du mois de mars, mais dans les faits, elle reste toujours d’actualité. La somme récoltée permet donc de lancer les travaux. Passerelles, planchers, rideaux, frises, gril motorisé ou passage à l’éclairage LED, le TPR devrait bénéficier d’un sérieux coup de jeune.

Anne Bisang : « Ces passerelles techniques aujourd’hui elles sont obsolètes. »

Ecouter le son

L’avenir dira si certains volets du projet de rénovation des installations techniques devront être repoussés. Ça pourrait être le cas pour la modernisation des infrastructures scéniques du studio de répétition. /cwi


 

Actualités suivantes

Dernière saison en junior pour Loïc Berger

Dernière saison en junior pour Loïc Berger

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 12:26

Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Une légère baisse du chômage dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 14:55

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna est un bouche-trou, et fier de l’être !

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna est un bouche-trou, et fier de l’être !

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 09:37

Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 16:45

Articles les plus lus

Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Intervention de la Rega dans les Gorges de l’Areuse

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 16:45

Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 16:50

L’avenir de La Frimousse à Colombier en péril

L’avenir de La Frimousse à Colombier en péril

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 17:40

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna est un bouche-trou, et fier de l’être !

« Faites-nous rire » : Christian Mukuna est un bouche-trou, et fier de l’être !

Région    Actualisé le 08.04.2026 - 09:37

Cinq petits festivals réunis lors d'un événement

Cinq petits festivals réunis lors d'un événement

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 15:02

Kiabi repousse son ouverture à Marin

Kiabi repousse son ouverture à Marin

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 16:25

Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 16:50

L’avenir de La Frimousse à Colombier en péril

L’avenir de La Frimousse à Colombier en péril

Région    Actualisé le 07.04.2026 - 17:40