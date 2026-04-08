La modernisation technique du TPR peut démarrer

Coup de neuf à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur pour Beau-Site. Le bâtiment qui abrite le Théâtre populaire romand (TPR) à La Chaux-de-Fonds est en chantier. Il y a celui mené par la Ville sur l’enveloppe de l’immeuble qui a démarré en mars. Celui concernant les installations scéniques commencera au début de l’été. Tout devrait être prêt pour la première édition de Capitale culturelle suisse dont La Chaux-de-Fonds assure la première édition en 2027.

À l’intérieur de Beau-Site, le renouvèlement des installations est estimé à un peu moins de 1,5 million de francs. Si l’essentiel de la facture est couvert grâce au soutien de diverses fondations, le TPR s’est engagé à trouver 300'000 francs. Pour ce faire, l’institution a lancé un financement participatif. À ce jour, le centre neuchâtelois des arts vivants a reçu pour 130'000 francs de promesse de dons et de prêts sans intérêt. Un montant « au-delà de nos espérances », se réjouit Anne Bisang, la directrice de l’institution.