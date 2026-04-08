Dernière saison en junior pour Loïc Berger

« Mon rêve : gagner les Championnats du monde de course d’orientation »

Loïc Berger relève que le manque de visibilité de la course d’orientation, un sport assez peu médiatisé, est assez frustrant. « C’est un sport très dur avec peu de visibilité. C’est comme ça. Je l’ai accepté. » L’orienteur reconnait qu’il a eu davantage de visibilité ces dernières années grâce aux résultats qu’il a obtenus en trail ou en course à pied. « Mais j’espère que ça va s’améliorer avec le temps. »

Le rêve du jeune sportif de 20 ans est de remporter les Championnats du monde de course d’orientation. « Étant donné que ce n’est pas une discipline olympique, le summum qu’on peut faire, c’est de gagner, dominer les Championnats du monde. Ça, c’est mon plus grand rêve. » Avant ce rêve, le prochain grand objectif de l’année pour Loïc Berger ce sera du 27 juin au 5 juillet aux championnats du monde junior de course d’orientation en Suède. « Ce sont des terrains assez spécifiques, qui ne nous sont pas très familiers pour les Suisses, donc j’aimerais bien faire un diplôme, donc un top 6. » /sma