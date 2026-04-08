Dernière saison en junior pour Loïc Berger

L’orienteur neuchâtelois passera en élite, une catégorie qui comporte avec davantage de concurrence ...
Dernière saison en junior pour Loïc Berger

L’orienteur neuchâtelois passera en élite, une catégorie qui comporte avec davantage de concurrence. Le jeune de 20 ans a reçu le 1er avril le prix du meilleur espoir romand décerné par la Fondation de l’aide sportive suisse. Un moment idéal pour recevoir ce prix à la veille de ce grand changement.

L'orienteur neuchâtelois, Loïc Berger, invité de la Matinale. L'orienteur neuchâtelois, Loïc Berger, invité de la Matinale.

Une récompense qui tombe bien pour Loïc Berger. L’orienteur neuchâtelois de 20 ans a remporté mercredi 1er avril le prix du meilleur espoir romand décerné par la Fondation de l’aide sportive suisse. Un prix doté d’une prime de 6'000 francs. Loïc Berger a déjà reçu par deux fois le Mérite du sport neuchâtelois dans la catégorie « Espoir de l’année », en 2025 et 2024. Des prix qui lui amènent de la visibilité, comme il l’a indiqué mercredi dans La Matinale. La récompense financière lui permettra aussi « de faire plus de camps d’entrainement et grâce à cela, emmagasiner de l’expérience. » Ce prix, explique-t-il, est idéal pour faire ce tremplin vers les années élites de la meilleure des manières. Une catégorie avec plus de concurrence, « un nouveau monde, le monde des grands » avec l’encadrement qui va autour.

 

« Mon rêve : gagner les Championnats du monde de course d’orientation »

Loïc Berger relève que le manque de visibilité de la course d’orientation, un sport assez peu médiatisé, est assez frustrant. « C’est un sport très dur avec peu de visibilité. C’est comme ça. Je l’ai accepté. » L’orienteur reconnait qu’il a eu davantage de visibilité ces dernières années grâce aux résultats qu’il a obtenus en trail ou en course à pied. « Mais j’espère que ça va s’améliorer avec le temps. »

Le rêve du jeune sportif de 20 ans est de remporter les Championnats du monde de course d’orientation. « Étant donné que ce n’est pas une discipline olympique, le summum qu’on peut faire, c’est de gagner, dominer les Championnats du monde. Ça, c’est mon plus grand rêve. » Avant ce rêve, le prochain grand objectif de l’année pour Loïc Berger ce sera du 27 juin au 5 juillet aux championnats du monde junior de course d’orientation en Suède. « Ce sont des terrains assez spécifiques, qui ne nous sont pas très familiers pour les Suisses, donc j’aimerais bien faire un diplôme, donc un top 6. » /sma


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