Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

Pour tout faire, il faut une fleur. C’est le nom de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle. Elle est à découvrir jusqu’au 6 septembre. Cette création se déploie en sept salles, toutes reliées les unes aux autres. Visite.
La circularité artistique est au cœur de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle. Le MBAL l’a vernie la semaine passée et elle est à découvrir jusqu’en septembre. Cette création se déploie en sept salles, toutes reliées les unes aux autres par une thématique, une couleur, une idée ou encore une matière commune. Le nom de cette exposition, « Pour tout faire, il faut une fleur », possède une symbolique qui illustre cette circularité. « C’est le titre d’une chanson de Sergio Endrigo, sur des paroles de Gianni Rodari. C’est une chanson qui essaie d’enseigner aux enfants l’importance de la circularité des choses dans notre quotidien et dans notre monde. Elle commence par cette phrase : pour faire une table, il faut du bois, pour faire du bois, il faut un arbre. Et puis, en allant de plus en plus loin dans les choses, on arrive à l’idée que, pour tout faire, il faut une fleur », explique le commissaire de l’exposition. Avec ce titre, Nicolas Polli souhaite montrer la connexion qui existe entre les différentes œuvres d’art.
Nicolas Polli : « Les artistes, comme tous les éléments de la Terre, sont interconnectés entre eux. »
Nicolas Polli n’est pas seulement le commissaire de cette exposition, il est aussi artiste. Il présente également au MBAL plusieurs de ses créations. Et c’est autour de son art que « Pour tout faire, il faut une fleur » est né. « L’idée, c’était de commencer avec ma propre exposition, puis de construire autour de ça dans cette idée de circularité, en réunissant tous les artistes qui, d’une manière ou d’une autre, se connectent avec mon travail », ajoute cet homme aux multiples casquettes, qui est aussi graphiste, photographe, pizzaiolo et professeur.
« Il y a des inspirations d'artistes avec qui j’ai eu des relations de travail ou des liens d’amitié. »
L’exposition se déploie donc en sept salles, chacune articulée autour d’artistes et de liens thématiques. Dans la première, le public découvre notamment le travail de l’artiste biennoise Jeanne Jacob, qui s’intéresse à la fluidité de la figure de Mickey Mouse et à ses multiples formes. Son œuvre se présente sous la forme d’un mur blanc sur lequel apparaissent de nombreux visages de Mickey Mouse, tous différents, mais semblables à la fois. Dans le même espace, une œuvre de l’artiste biennois Linus Bill, réalisée dix ans plus tôt, entre en résonance avec cette démarche. Sur son tableau, on aperçoit uniquement les chaussures et la main caractéristiques du personnage. Sa tête n’y figure pas, mais la référence à Mickey Mouse s’impose immédiatement. Le rapprochement entre ces deux œuvres illustre le dialogue que l’exposition cherche à créer entre les artistes et les époques.
Visite des deux premières salles de l’exposition avec Nicolas Polli.
L’exposition « Pour tout faire, il faut une fleur » est à découvrir au Musée des Beaux-Arts du Locle jusqu’au 6 septembre. /yca