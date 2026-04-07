Tout se relie au Musée des Beaux-Arts du Locle

La circularité artistique est au cœur de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts du Locle. Le MBAL l’a vernie la semaine passée et elle est à découvrir jusqu’en septembre. Cette création se déploie en sept salles, toutes reliées les unes aux autres par une thématique, une couleur, une idée ou encore une matière commune. Le nom de cette exposition, « Pour tout faire, il faut une fleur », possède une symbolique qui illustre cette circularité. « C’est le titre d’une chanson de Sergio Endrigo, sur des paroles de Gianni Rodari. C’est une chanson qui essaie d’enseigner aux enfants l’importance de la circularité des choses dans notre quotidien et dans notre monde. Elle commence par cette phrase : pour faire une table, il faut du bois, pour faire du bois, il faut un arbre. Et puis, en allant de plus en plus loin dans les choses, on arrive à l’idée que, pour tout faire, il faut une fleur », explique le commissaire de l’exposition. Avec ce titre, Nicolas Polli souhaite montrer la connexion qui existe entre les différentes œuvres d’art.