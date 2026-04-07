L’affiche de la Fête des Vendanges de Neuchâtel est dévoilée

L’affiche de la Fête des Vendanges de Neuchâtel révélée. Pour la 99e édition de la manifestation, sous le thème de « L’alchimie des sens », c’est le travail d’Anaïs Garino qui a été sélectionné parmi 13 autres propositions. Etudiante en dernière année de l’Académie de Meuron, elle partage sa volonté de « créer une affiche qui ne soit pas juste regardée, mais ressentie », selon un communiqué ce mardi. L’association de la Fête des Vendanges indique également que c’est une dernière année de partenariat avec l’Académie de Meuron après trois ans de collaboration. /comm-rle