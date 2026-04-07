Kiabi repousse son ouverture à Marin

Ça devait être la première enseigne de la marque en Suisse. Finalement, l’ouverture de Kiabi à Marin se déroule de manière inhabituelle.

On l’apprenait dans la feuille officielle neuchâteloise parue le 20 mars : l’aménagement du nouveau magasin de vêtements au sein de Marin Centre est soumis à l’enquête publique jusqu’au 20 avril. Or, la date d’inauguration initiale, c’était le jeudi 16 avril, quatre jours auparavant.

Une situation inconfortable. Présent dans 37 pays, le groupe français spécialisé dans les vêtements à petit prix a donc choisi de repousser l’ouverture au vendredi 24 avril. Le même jour que l’inauguration de ce qui aurait dû être à l’origine la seconde enseigne à ouvrir en Suisse romande, située à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg. Pour le porte-parole de Kiabi, « cette date permet de respecter pleinement les procédures en cours tout en garantissant une ouverture dans les meilleures conditions. »

La mise à l’enquête publique concerne des « adaptations classiques liées à l’implantation d’un nouveau commerce, notamment en matière d’agencement, d’accès et d’intégration dans l’environnement existant ». Le porte-parole reconnaît que la possibilité d’opposition existe toujours. Dans ce cadre, explique-t-il, « Kiabi reste bien entendu disponible pour dialoguer de manière constructive avec l’ensemble des parties prenantes et apporter, si nécessaire, des clarifications ou des ajustements ».





Un choix stratégique

À l’origine, si Kiabi a choisi Marin Centre pour ouvrir son premier point de vente sur le territoire suisse, c’est parce qu’il s’agit d’« un des centres commerciaux de référence en Suisse romande ». Le porte-parole ajoute que la présence sur place des « concurrents les plus directs » de la marque a conduit celle-ci à conclure que sa présence « s’y imposait ».

Kiabi appartient au groupe AFM, le même qui possède Decathlon. Les responsables ne cachent pas que le succès de l’implantation du magasin de sport est un symbole qui fait envie. « Une première réussite pour Decathlon que l’on espère reproduire pour Kiabi », selon leurs termes.





Des prix suisses

Reste que le slogan historique de Kiabi, c’est « La mode à petit prix ». Si les responsables de cette implantation sont bien décidés à maintenir une offre axée sur des vêtements à prix attractifs, ils reconnaissent que « les loyers et frais de personnels » obligent la marque à pratiquer des prix « supérieurs » en Suisse, par rapport à la France. Mais ajoutent que leur « souhait est de limiter cette différence de prix au plus bas », afin de « préserver le pouvoir d’achat » des clients suisses.

Kiabi devrait employer une dizaine d’équivalents plein temps à Marin Centre. /sma-jhi