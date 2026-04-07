Cinq petits festivals réunis lors d'un événement

Cinq festivals de l’Arc jurassien s’associent le temps d’une grande réunion festive. ParaBôle ...
Cinq petits festivals réunis lors d'un événement

Cinq festivals de l’Arc jurassien s’associent le temps d’une grande réunion festive. ParaBôle, Le P’tit du Gros, FestiValdeRuz, Tartare de Miettes et Hors Tribu proposent FFFFF à la Case à Chocs de Neuchâtel le 2 mai.

Le FFFFF revient pour une deuxième édition à la Case à Chocs le 2 mai. (Photo : FFFFF) Le FFFFF revient pour une deuxième édition à la Case à Chocs le 2 mai. (Photo : FFFFF)

Le FFFFF revient à la Case à Chocs le samedi 2 mai. Le ParaBôle, Le P’tit du Gros, FestiValdeRuz, Tartare de Miettes et Hors Tribu se réunissent à nouveau, après une édition « réussie » l'an dernier avec une soirée de concerts à guichets fermés. « Comme en 2025, l'après-midi sera orientée famille avec des activités proposées par l'association neuchâteloise Colore le Monde », ont indiqué mardi les organisateurs.

De 20h00 à 05h00, les trois salles de la Case à Chocs ouvriront leurs portes au public qui pourra découvrir 16 concerts et DJ sets. La programmation sera conservée secrète jusqu’au jour J. « Celle-ci sera représentative des genres de prédilection des différents festivals impliqués », peut-on lire dans le communiqué.

Les festivaliers pourront mettre des paillettes sur le visage, tester leur adresse au bar à perles ou leur goût vestimentaire au stand flocage. Comme en 2025, l’entrée à l’événement est à prix libre tant l’après-midi que le soir.

Pour la partie soirée uniquement, le public est invité à réserver sa place au prix coûtant de 90 centimes et de donner ensuite le montant de son choix sur place le soir de l’événement. Les organisateurs veulent renforcer la sensibilisation du public à la notion de prix libre, au regard notamment des coûts d’organisation d’un tel événement.

/ ATS


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