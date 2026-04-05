Légiférer pour mieux sensibiliser sur les IA dénudeuses

L’Union européenne prend des mesures pour réguler l’utilisation abusive de l’intelligence artificielle. Le Parlement européen a approuvé la semaine dernière l'interdiction dans l'UE des services d'intelligence artificielle permettant de « dénuder » des personnes sans leur consentement. Une mesure défendue également par les Etats membres. La mesure a été intégrée à un texte adopté à une majorité écrasante (569 voix pour, et 45 contre), lors d'une séance plénière à Bruxelles. Selon un communiqué du Parlement, il s'agit d'interdire les systèmes de « nudification », qui « utilisent l'IA pour créer ou manipuler des images sexuellement explicites ou intimes et qui ressemblent à une personne réelle identifiable, sans le consentement de cette personne. » Pour Stéphane Koch, spécialiste des questions numériques, ce genre d’outil représente un danger en particulier pour les femmes. « Ces outils (n.d.l.r : de nudification) sont créés dans le but d’agresser des femmes. Ils ne servent à rien d’autre et peuvent avoir un impact traumatique important, explique le spécialiste. »

Les pays membres de l'UE ont également approuvé une mesure similaire ce mois-ci. Ils vont devoir maintenant négocier avec le Parlement pour s'entendre sur une formulation similaire, avant que la mesure puisse s'appliquer. Ces initiatives font suite notamment à l'introduction il y a quelques mois d'une fonctionnalité dans Grok, l'assistant d'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui permettait aux utilisateurs de lui demander de créer des montages hyperréalistes (ou deepfakes) de femmes et d'enfants dénudées, à partir de photos réelles. Cette affaire a soulevé un tollé dans de nombreux pays et entraîné l'ouverture d'une enquête de l'UE.