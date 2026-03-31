Soutien des cantons romands au Centre helvétique des arts de rue

L'Assemblée plénière « culture » de la Conférence intercantonale de l'instruction publique ...
Soutien des cantons romands au Centre helvétique des arts de rue

L'Assemblée plénière « culture » de la Conférence intercantonale de l'instruction publique et de la culture de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a décidé de soutenir le Centre helvétique des arts de rue (CCHAR). 

 Le CCHAR a été fondé en 2020 dans la continuité des trente années d'existence du Festival de la Plage des Six Pompes (Photo : Plage des Six Pompes, Bertrand Pfaff)  Le CCHAR a été fondé en 2020 dans la continuité des trente années d'existence du Festival de la Plage des Six Pompes (Photo : Plage des Six Pompes, Bertrand Pfaff)

Un soutien pour le  Centre helvétique des arts de rue (CCHAR). Celui-ci bénéficiera d'une aide de 55'000 francs par an pour la période pilote 2026-2028. « Il s'agit du premier soutien conjoint des cantons latins à un projet culturel depuis la constitution de l'Assemblée plénière en 2022 », indique mardi la CIIP dans un communiqué.

Le CCHAR a été fondé en 2020 dans la continuité des trente années d'existence du Festival de la Plage des Six Pompes de La Chaux-de-Fonds. Initialement soutenue par le canton de Neuchâtel, l'organisation a ensuite étendu son action à l'ensemble du territoire romand et au Tessin.

Le CCHAR est devenu « une structure incontournable pour les arts de la rue, offrant un accompagnement à la fois artistique et administratif, favorisant la diffusion des spectacles et renforçant la relation au public », poursuit le communiqué.

/ ATS


 

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