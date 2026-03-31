Mission accomplie sur le site de CISA

L’État de Neuchâtel a mené à bien l’assainissement du site industriel pollué de l’ancienne usine Catalyse Industrielle SA (CISA) à La Chaux-de-Fonds. Il l’annonce mercredi dans un communiqué. Des travaux de dépollution qualifiés de « particulièrement complexes » avaient été entamés en 2024. Ils sont désormais achevés dans le respect de la loi et du budget. L’opération a coûté 9 millions de francs, une somme payée à 60% par la Confédération, le reste étant réparti entre la Ville de La Chaux-de-Fonds et l’État de Neuchâtel.

Site de traitement de déchets industriels, CISA avait opéré entre 1974 et 1999. Son activité avait pollué les sols et les eaux souterraines dans le secteur. Des analyses avaient révélé des dépassements des valeurs d’assainissement pour des solvants chlorés, des hydrocarbures, des PCB et d’autres polluants organiques. La connexion avec le Doubs avait rendu nécessaire de procéder à un assainissement en profondeur. Au total, détaille l’État, approximativement 20’000 mètres cube de matériaux ont été pris en charge, dont environ 12’500 ont été traités sur place et remblayés, le solde ayant été évacué vers des centres de traitement. À présent, des plantations d’arbres vont être menées sur le site. /comm-jhi