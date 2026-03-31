« Les Experts » : Ce que dit le droit du travail sur les jours fériés

Si les jours fériés sont souvent associés au repos, leur cadre juridique reste méconnu. En Suisse, tous ne sont pas logés à la même enseigne : seul le 1er août est assimilé à un dimanche au niveau fédéral, tandis que les autres jours fériés dépendent des cantons. Cela signifie que les droits des travailleurs peuvent varier en fonction du lieu d’activité, mais aussi du contrat ou du secteur professionnel. Contrairement à une idée répandue, un jour férié ne donne pas automatiquement droit à un congé payé pour tous les employés.

D’autres situations concrètes suscitent régulièrement des interrogations. Lorsqu’un jour férié tombe un week-end, il n’est en principe pas récupéré, sauf dispositions particulières prévues par l’employeur ou une convention collective. De même, les personnes amenées à travailler un jour férié peuvent, selon les cas, bénéficier d’une compensation financière ou d’un temps de repos équivalent. Pour éviter les mauvaises surprises, les spécialistes recommandent de se référer à son contrat de travail et aux règles internes de l’entreprise. Une vigilance d’autant plus utile à l’approche des fêtes, où les calendriers professionnels se mêlent souvent aux traditions.

Les conseils de notre experte, Maître Hélène Ecoutin-Dupuy, avocate spécialisée en droit du travail à l’étude NVLE de Neuchâtel :